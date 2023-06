Händlern zufolge wurden insbesondere die zahlreichen Leerverkäufer, die auf eine verwässernde Kapitalerhöhung und damit weiter fallende Kurse gesetzt hatten, auf dem falschen Fuss erwischt. Ob die positive Kursreaktion nachhaltig ist, müsse sich aber noch zeigen, so der Tenor am Markt. Denn der Befreiungsschlag habe seinen Preis - gerade die Lizenzeinnahmen könnten in Zukunft schmerzlich fehlen, so ein Börsianer.