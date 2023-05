Händler erklären sich das Kursplus vor allem mit einer Rating- und Kurszielerhöhung durch die Credit Suisse. Patrick Laager hat die Aktien am Morgen auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel um satte 17 auf 57 Franken nach oben geschraubt. Mit dem Fokus auf grosse Infrastruktur-Projekte und komplexe Gebäude habe sich auch die Qualität der Aufträge verbessert und damit seien die Erträge in den kommenden Jahren gesichert, hält Laager fest. Dank den verbesserten Cashflows werde auch die Bilanz wieder gestärkt, so der CS-Experte weiter.