Die Verbesserung wird mit einem stärker als erwarteten Wachstum der Weltwirtschaft seit Jahresbeginn und der weiteren Stabilisierung des US-Bankensektors erklärt. Allerdings gibt es regional grosse Unterschiede. So stieg insbesondere der Index in Nordamerika um 9,6 auf 85,1 und jener in Asien sogar um 11,8 auf 101,1 Punkte. In Europa hingegen ging der Index wegen der rezessiven Tendenzen um deutliche 11,3 auf 99,8 Punkte zurück - damit ist die Stimmung wieder leicht negativ.