(Euro-Franken-Kurs korrigiert) - Der Euro ist am Dienstag leicht gestiegen. Am Mittag wurde die Gemeinschaftswährung mit 1,0895 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Morgen. Der Euro kann damit an seine Erholung vom Vortag anknüpfen.

16.05.2023 13:10