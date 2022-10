Im Fokus stünden zwei Handels-Deals von Anfang 2021, schreibt die FT. Laut den Whistleblowern hätten diese wegen Verdachts auf Geldwäscherei und Steuerhinterziehung den französischen Behörden gemeldet werden müssen. Dies, nachdem sich herausgestellt hatte, dass hohe Kommissionen an ein Unternehmen auf den Britischen Jungferninseln gezahlt worden seien - statt an den Broker in Frankreich, der die Leonteq-Investment-Produkte verkauft habe.