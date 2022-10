Die Liechtensteiner LGT hat einen auf Private-Banking fokussierten Standort in Hamburg eröffnet. Die Privatbank des Fürstenhauses Liechtenstein geht in der norddeutschen Stadt mit einem Team von rund 15 Personen unter der Leitung von Torsten Hein und Jörg Finck an den Start.

24.10.2022 15:17