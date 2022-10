Seit Mitte Juli befinden sich der Firmengründer und frühere CEO Fabio Cannavale sowie der operative Chef (COO) Andrea Bertoli in Untersuchungshaft. Diese sei nun bis maximal am 29. November 2022 verlängert worden, teilte das Unternehmen am Montag mit. Sie blieben deshalb auch bis auf weiteres von ihren Aufgaben dispensiert.