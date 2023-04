Bewegte sich der Bitcoin und die weiteren Kryptowährungen im vergangenen Jahr noch meist in die gleiche Richtung wie etwa Tech-Aktien, so haben sie sich im laufenden Jahr stärker von den Bewegungen an den Kapitalmärkten abkoppeln können. "Es scheint, dass Bitcoin-Investoren unbeeindruckt davon bleiben, dass die US-Notenbank Fed wahrscheinlich eine weitere Zinserhöhung vornehmen wird und dass die US-Wirtschaft in diesem Jahr auf eine Rezession zusteuert", kommentiert etwa Analyst Edward Moya von Oanda.