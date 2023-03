Neigte der Franken in den vergangenen Wochen aufgrund unterschiedlicher Zinserwartungen an die Zentralbanken noch eher zur Schwäche gegenüber Euro und Dollar, so hat sich seit Ende letzter Woche wieder radikal verändert. Der Eurokurs ist am Berichtstag zum Franken auf 0,9764 Franken gefallen, im Tief fiel die Gemeinschaftswährung gar bis auf 0,9714 Franken - den tiefsten Stand seit Mitte November. Vergangene Woche kostete der Euro noch rund einen Rappen mehr.