Damit erhalte Medacta eine nicht-exklusive Lizenz für bestimmte Patente der US-Firma im Zusammenhang mit patientenspezifischen Instrumenten zur Verwendung mit handelsüblichen Knie- und Schulterimplantaten, hiess es in diesem Zusammenhang in einer in der Nacht auf Dienstag in den USA von Conformis veröffentlichten Mitteilung.