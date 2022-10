Die Zurich Insurance Group ist Medienberichten zufolge in den USA ins Visier der Behörden geraten. Dabei gehe es um den Verkauf von Lebensversicherungen beziehungsweise Versicherungsmäntel an US-Amerikaner, welche diese zur Steuerhinterziehung genutzt hätten, schrieb die auf Wirtschaftskriminalität spezialisierte Internet-Plattform Gotham City bereits am Mittwoch. Auch das Nachrichtenportal "tippinpoint.ch" berichtete darüber.

20.10.2022 22:24