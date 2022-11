Das Biopharma-Unternehmen Molecular Partners hat anlässlich der Jahrestagung der Society for the Immunotherapy of Cancer positive Zwischenergebnisse aus der laufenden Phase-1-Studie des Unternehmensprogramms MP0317 zur Behandlung von soliden Tumoren präsentiert. Diese ersten klinischen Daten untermauerten das Potenzial des Kandidaten MP0317, teilte Molecluar Partners am Donnerstag mit.

10.11.2022 07:57