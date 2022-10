- SMI vorbörslich: +0,72% auf 10'553,63 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -0,14% auf 30'274 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -0,25% auf 11'149 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,88% auf 27'360 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Holcim erwirbt Wiltshire Heavy Building Materials; Umsatz 2021 von >20 Mio Fr. - Wisekey Q3: Umsatz 7,9 Mio USD (+44% ggü. VJ) 9 Mt.: Umsatz 20,5 Mio USD (+69% ggü. VJ) Auftragsbestand im Bereich IoT-Halbleiter bei 37 Mio USD Gute Liquiditätslage mit 20 Mio USD Cash per 1. Oktober Auftragsbestand von 37 Mio USD bis 2024 - Comet erwirkt Verfügung gegen XP Power vorbörsliche Indikation +2,3% - Cosmo: Partner Medtronic erhält Auftrag zur Installation von 115 GI Genius - Evolva 9 Monate: Umsatz 11,3 Mio Fr. (+56% gg Vj) - Relief meldet Vertriebspartnerschaft in USA für PKU GOLIKE - Valora stattet mehr Verkaufsstellen mit Mehrwegbecher aus NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Helvetica erhält Bewilligung zur Gründung einer Anlagestiftung (HEADLINE) - Swiss und Pilotenverband verhandeln nun ohne Bedingungen (HEADLINE) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - DE: Auftragseingang Industrie AUG -4,1% GG Vorjahr (Prognose -5,5) Auftragseingang Industrie AUG -2,4% GG Vormonat (Prognose -0,7) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - ABB: Blackrock meldet Anteil von 5,01% - Accelleron: Blackrock Investment Management meldet Anteil von 4,37% - Comet: Blackrock meldet Anteil von 3,07% - Idorsia: Lazard Asset Management LLC meldet Anteil von 3% - MCH: ZKB meldet Anteil von 125,0339%; Lupa Investment Holdings 84,44% - Meyer Burger: Norges Bank meldet Anteil von 3,14% - Orascom DH: Erben von Khaled Bichara melden Anteil von <3% - Peach Property: Blackrock meldet Anteil von 3,02% - Santhera: JPMorgan meldet Anteil von 84,335% - Temenos: BNP Paribas SA meldet Anteil von 9,54% - U-blox: Norges Bank meldet Anteil von <3% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - EFG International: aoGV (Zuwahl Classen und Collardi) Freitag: - keine Termine Montag: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Logiernächte August (08.30 Uhr) - Seco: Arbeitsmarktdaten September 2021 (Freitag) - SNB: Devisenreserven September 2022 (Freitag) Ausland: - ZO: Einzelhandelsumsatz 08/22 (11.00 Uhr) EZB Sitzungsprotokoll 8.9.22 (13.30 Uhr) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche; 14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.10.2022 - IGEA vom Handel suspendiert bis auf weiteres Übernahmeangebote: - Bobst (durch JBF Finance; Nachfrist 10.10.-21.10.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Blackstone Resources (per 13.10.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Valora (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach vollzogener Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9914 - USD/CHF: 0,9808 - Conf-Future: -257 BP auf 144,85% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 1,014% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -1,07% auf 10'478 Punkte - SLI (Mittwoch): -1,20% auf 1'579 Punkte - SPI (Mittwoch): -1,04% auf 13'415 Punkte - Dax (Mittwoch): -1,21% auf 12'517 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +3,30% auf 5'985 Punkte

awp-robot/sw/kw