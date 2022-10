- SMI vorbörslich: -0,25% auf 10'365,01 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -1,15% auf 29'927 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,68% auf 11'073 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,66% auf 27'131 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Credit Suisse: S&P bestätigt 'A/A-1' für Credit Suisse AG - Ausblick 'negativ' will Schulden über rund 3 Milliarden Franken zurückkaufen Ziel ist Optimierung des Zinsaufwands; Marktbedingungen nutzen Abzulösende Schuldpapiere von bis zu 1 Mrd EUR und 2 Mrd USD vorbörsliche Indikation +1,5% - Temenos: Aktivistischer Temenos-Aktionär fordert Überprüfung aller Optionen vorbörsliche Indikation +4,2% - Zur Rose: Vorläufige Resultate und Verlängerung des Rückkaufangebots Gesamtbetrag von 68,7% der Obligation bisher angedient Rückkaufangebot bis zum 20. Oktober 2022 verlängert - Achiko ernennt neuen Chief Financial Officer - Bobst: JBF hält gemäss definitivem Zwischenergebnis 63,66% der Stimmrechte - EFG: An aoGV alle VR-Anträge angenommen - Collardi neu im VR - Rieter finanziert Professur für Künstliche Intelligenz an der ZHAW - Romande Energie: Käufer von Neo Technologies heisst CISEL Group - Spice: SIX schliesst Verfahren gegen Spice ohne Sanktion ab NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Seco: Arbeitslosenquote Sept. 1,9% (VM 2,0%), saisonber. 2,1% (VM 2,1%) - Ausland: DE: Einfuhrpreise AUG +4,3% GG Vormonat (Prognose +2,2) Gesamtproduktion AUG -0,8% GG Vormonat (Prognose -0,5) Gesamtproduktion AUG +2,1 % GG Vorjahr (Prognose +2,3) Einzelhandelsumsatz REAL AUG -1,3% GG Vormonat (Prognose -1,2) Einzelhandelsumsatz REAL AUG -4,3% GG Vorjahr (Prognose -4,1) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Diverse Beteiligungsmeldungen - Bobst: Samson Rock Capital LLP meldet Anteil von 5,51% - Lonza: Blackrock meldet Anteil von 10,09% - Mobimo: Blackrock meldet Anteil von 5,03% - Valora: Valora Holding AG/Voting Trust melden Anteil von 96,87% - Zur Rose: Bank of America meldet Anteil von 9,737%/2,337%; UBS Group AG 20,09% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Keine Termine Montag: - Keine Termine Dienstag: - Givaudan: Umsatz 9 Mte - Sonova: Investorentag - Dormakaba: GV WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Devisenreserven September 2022 (09.00 Uhr) Ausland: - US: Arbeitsmarktbericht 09/22 (14.30 Uhr) Lagerbestände 08/22 (16.00 Uhr) Konsumentenkredite 08/22 (21.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.10.2022 - IGEA vom Handel suspendiert bis auf weiteres Übernahmeangebote: - Bobst (durch JBF Finance; Nachfrist 10.10.-21.10.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Blackstone Resources (per 13.10.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Valora (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach vollzogener Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9690 - USD/CHF: 0,9901 - Conf-Future: -72 BP auf 144,13% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 1,151% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,83% auf 10'391 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,79% auf 1'567 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,73% auf 13'317 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,37% auf 12'471 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -1,71% auf 5'936 Punkte

awp-robot/sw/kw