STIMMUNG - Die Zinsängste halten die weltweiten Börsen weiter im Griff. Daher dürfte es auch am Schweizer Aktienmarkt in die gleiche Richtung gehen wie am Vorwochenschluss: nach unten. Dafür sprechen laut Händlern auch die Vorgaben aus dem Ausland. Am Freitag hatte ein überraschend starker US-Arbeitsmarktbericht die Ängste vor weiter deutlich steigenden Zinsen wiederbelebt und für happige Einbussen gesorgt. - SMI vorbörslich: -0,55% auf 10'252,11 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -2,11% auf 29'297 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -3,80% auf 10'652 Punkte - Nikkei 225 (Montag): Feiertag, Börse gecshlossen UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - AMS-Osram-CFO Ingo Bank tritt per Ende April aus persönlichen Gründen zurück - BKW-Verwaltungsratspräsident ist gegen feinmaschige Regulierung - EPH will Russland-Portfolio via Management-Buy-Out verkaufen - Femsa schliesst Übernahme von Valora ab - Mobilezone geht Partnerschaft mit der Schweizerischen Post ein - Relief lanciert PKU Golike in USA und erhöht Aktienkapital - Spice: GP Swiss schliesst Transaktion ab - Squeeze-out/Dekotierung geplant NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - AKW Beznau 2 nach Schnellabschaltung wieder in Betrieb - Swiss-Chef: Elf Prozent nachhaltiges Kerosin bis 2030 PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - ABB: Blackrock meldet Anteil von 5,08% - Comet: Blackrock meldet Anteil von 2,96% - Peach Property: Blackrock meldet Anteil von 3,14% - Zur Rose: UBS Group AG meldet Anteil von 19,62% PRESSE WOCHENENDE - Pimco und Centerbridge an CS-Teilen interessiert (Bloomberg) - Oswald Grübel: "Thiam und Rohner waren eine falsche Kombination" (Blick) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - keine Termine Dienstag: - Givaudan: Umsatz 9 Mte - Sonova: Investorentag - GV: Dormakaba Mittwoch: - Bossard: Umsatz Q3 - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen September 2022 - EFG International: Investor Update zu Strategie (Conf. Call 9.30 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Ausland: - EU: Sentix, Investorvertrauen (10.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.10.2022 - IGEA vom Handel suspendiert bis auf weiteres Übernahmeangebote: - Bobst (durch JBF Finance; Nachfrist 10.10.-21.10.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Blackstone Resources (per 13.10.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Valora (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach vollzogener Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 13.10: - Dormakaba (11,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.11 Uhr) - EUR/CHF: 0,9672 - USD/CHF: 0,9942 - Conf-Future: -219 BP auf 141,85% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 1,264% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,79% auf 10'309 Punkte - SLI (Freitag): -1,32% auf 1'546 Punkte - SPI (Freitag): -0,95% auf 13'191 Punkte - Dax (Freitag): -1,59% auf 12'273 Punkte - CAC 40 (Freitag): -1,98% auf 5'867 Punkte

awp-robot/sw/ra