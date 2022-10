- SMI vorbörslich: -0,40% auf 10'221,74 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): -0,32% auf 29'203 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -1,04% auf 10'542 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -2,61% auf 26'409 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Givaudan 9 Mte: Organisches Wachstum 6,1% (AWP-Konsens: 6,7%) Umsatz 5458 Mio Fr. (AWP-Konsens: 5474 Mio) Umsatz Aromen 2969 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2991 Mio) Umsatz Riechstoffe 2489 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2481 Mio) Q3: Organisches Wachstum 5,8% (AWP-Konsens: 7,3%) Bei Preisweitergaben an Kunden weiter auf Kurs bestätigt Mittelfristziele - org. Wachstum 4-5% und FCF mind. 12%. vorbörsliche Indikation -1,9% - Sonova: IR-Tag bietet Einblicke in die Strategieumsetzung kürzlich eingeführte Lumity-Hörgeräteplattform wird vorgestellt - Roche lanciert Antikörper zur Erkennung von Melanomen - Evolva: Insektenschutzmittel NootkaShield in Hongkong zugelassen - Kuros führt neues Knochentransplantat ein - MCH: erzielt mit Kapitalerhöhung Bruttoerlös von 76,9 Millionen Franken - Peach-Property-Rating von Fitch bestätigt - Für unbesicherte Anleihen gesenkt NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Axpo: vereinbart zusätzliche ungesicherte Kreditlinie von 2,3 Mrd EUR Gesamtkreditlimite damit neu bei 5,3 Mrd EUR - SIX bietet Kunden neu direkten Zugang zu spanischem Zentralverwahrer PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: EFV/SNB: Eidgenossenschaft legt grüne Anleihe (1,5%, Laufzeit bis 2038) auf - Ausland: GB: Arbeitslosenquote August 3,5% (Prognose 3,6) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Blackrock meldet Anteil von 3,67% - GAM: Jörg Bantleon meldet Anteil von 9,41% - Valora: Samson Rock Capital LLP meldet Anteil von <3% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Dormakaba: GV - Sonova: Investorentag Mittwoch: - Bossard: Umsatz Q3 - EFG International: Investor Update zu Strategie - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen September 2022 (nachbörslich) Donnerstag: WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (Mittwoch) - BFS: Produzenten- und Importpreisindex September 2022 (Donnerstag) Ausland: - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.10.2022 - IGEA vom Handel suspendiert bis auf weiteres Übernahmeangebote: - Bobst (durch JBF Finance; Nachfrist 10.10.-21.10.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Blackstone Resources (per 13.10.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Valora (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach vollzogener Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 13.10: - Dormakaba (11,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (xx.xx Uhr) - EUR/CHF: 0,9702 - USD/CHF: 1,0017 - Conf-Future: -127 BP auf 140,58% (Montag) - SNB: Kassazinssatz 1,352% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -0,45% auf 10'263 Punkte - SLI (Montag): -0,34% auf 1'541 Punkte - SPI (Montag): -0,42% auf 13'135 Punkte - Dax (Montag): +0,00% auf 12'273 Punkte - CAC 40 (Montag): -1,61% auf 5'841 Punkte

