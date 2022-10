- SMI vorbörslich: +0,21% auf 10'229,50 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,12% auf 29'239 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -1,10% auf 10'426 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,04% auf 26'390 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Credit Suisse laut Bloomberg erneut im Visier der US-Steuerfahnder vorbörsliche Indikation -1,9% - Roche: 2-Jahresdaten von Evrysdi zeigen Verbesserung/Erhalt motor. Funktion führt SARS-CoV-2-Schnelltests der nächsten Generation ein - Bossard Q3: Umsatz Europa 151,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 149,3 Mio) Umsatz Amerika 82,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 74,5 Mio) Umsatz Asien 58,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 56,0 Mio) Q3: Umsatz 291,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 279,5 Mio) Q4: Positive Nachfrageentwicklung erwartet Volle Auftragsbücher bei Kunden Ausblick bleibt von Unsicherheiten und Risiken geprägt vorbörsliche Indikation +4,1% - EFG 9 Mte: Anstieg in zugrundeliegendem Betriebsgewinn und zugr. Reingewinn 9 Mte: Nettoneugeldzufluss von 2,6 Mrd respektive +2% (KORREKTUR) Q3: Verwaltete Vermögen 140,9 Mrd Fr. (H1: 155,8 Mrd) Haben im Rahmen von Rückkaufprogramm 4,6 Mio Aktien zurückgekauft Ziel von 15 Prozent Nettogewinnwachstum pro Jahr und Anstieg RoTE -Finanzziel: Bruttomarge 85 Basispunkte (bisher 85 BP) Cost-Income-Ratio von 69% (bisher 72-75%) Nettoneugeldzufluss von 2,6 Mrd respektive +2% Durchschn. Nettoneugeldzufluss von 4-6% RoTE 15-18% (bisher >15%) will Kostenbasis bis 2024 um 40 Mio Fr. reduzieren - Leonteq weist die in der FT erhobenen Vorwürfe "entschieden" zurück EY wurde mandatiert wg laufender Ausschreibung für die Revision Sind auf Weg Guidance zu erreichen - Nettogewinn > 155,7 Mio Fr H2: Gedämpfte Kundennachfrage durch Hnadelsresultat kompensiert vorbörsliche Indikation +3,1% - Vifor erhält Genehmigung für Dekotierung von der Schweizer Börse Datum der Dekotierung wird später genannt NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: SNB-Chef setzt sich für Unabhängigkeit der Notenbanken ein - Ausland: GB: BIP August -0,3 gg VM (Prog 0,0) Industrieproduktion August -1,8% gg Vormonat (Prognose -0,1) Industrieproduktion August -5,2% gg Vorjahr (Prognose +0,6) JP: Aug Core Machine Orders -5,8% m/m; July +5,3% WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - ABB: Blackrock meldet Anteil von 5,01% - Addex meldet Eigenanteil von 18,65%/83,87%; Timothy Dyer 15,1% - Implenia: Fund Partner Solutions SA meldet Anteil von <3% - Mobimo: Blackrock meldet Anteil von 4,99% - Temenos: BNP Paribas SA meldet Anteil von 10,49% - TX Group: Gruppe um Familien Coninx/Ellermann meldet Anteil von 69,105% - U-blox: Norges Bank meldet Anteil von 3,12% - Wisekey: Moez Kassam meldet Anteil von 37,86% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - EFG International: Conf. Call Investor Update zu Strategie (09.30 Uhr) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen September 2022 (nachbörslich) Donnerstag: - VAT: Trading Update Q3 Freitag: - Bystronic: Umsatz Q3 - Valora: ao GV (Neuwahl VR mit Femsa-Vertretern) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (nach 11.00 Uhr) - BFS: Produzenten- und Importpreisindex September 2022 (Donnerstag) Ausland: - EZ: Industrieproduktion 08/22 (11.00 Uhr) - US: Erzeugerpreise 09/22 (14.30 Uhr) FOMC Sitzungsprotokoll 21.9.22 (20.00 Uhr) API Ölbericht (Woche) (22.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.10.2022 - IGEA vom Handel suspendiert bis auf weiteres Übernahmeangebote: - Bobst (durch JBF Finance; Nachfrist 10.10.-21.10.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Blackstone Resources (per 13.10.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Valora (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach vollzogener Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 13.10: - Dormakaba (11,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.18 Uhr) - EUR/CHF: 0,9679 - USD/CHF: 0,9952 - Conf-Future: +24 BP auf 140,82% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 1,491% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,53% auf 10'208 Punkte - SLI (Dienstag): -1,03% auf 1'525 Punkte - SPI (Dienstag): -0,54% auf 13'064 Punkte - Dax (Dienstag): -0,43% auf 12'220 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,58% auf 5'833 Punkte

