- SMI vorbörslich: +0,09% auf 10'338,61 Punkte (08.10 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -1,34% auf 29'635 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -3,08% auf 10'321 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -1,25% auf 26'751 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Credit Suisse Group schliesst Vergleich im RMBS-Altlastenfall ab Einmalzahlung von 495 Mio USD Zahlung durch Rückstellungen in vollem Umfang abgedeckt - Zurich kündigt Rückkauf von nachrangiger Anleihe von 500 Mio EUR an - Sulzer ernennt Suzanne Thoma zur exekutiven Präsidentin CEO Frédéric Lalanne tritt per Ende Oktober zurück VR beauftragt Thoma mit Prüfung und Neuausrichtung der Strategie Erste Erkenntnisse der Strategieüberprüfung im H1 2023 zu erwarten vorbörsliche Indikation +0,4% - Valora-GV wählt Femsa-Vertreter in den Verwaltungsrat - Ypsomed erweitert Plattform für Autoinjektionen - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - ABB: Blackrock meldet Anteil von 5,03% - MCH: LLB Swiss Investment AG meldet Anteil von 2,098% - Pierer Mobility: Stefan Pierer meldet Anteil von 2,65% - Zur Rose: Blackrock meldet Anteil von 3,27%/1,46% PRESSE MONTAG - CS prüft auch Verkauf von Teilen des Schweizer Geschäfts (FT) - INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Keine Termine Dienstag: - Roche: Umsatz 9 Mte (Conf. Call 14.00 Uhr) Mittwoch: - Nestlé: Umsatz 9 Mte (Conf. Call 14.00 Uhr) . Swiss Re: MK Baden-Baden Conference WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - - BFS: Erste Schätzung Logiernächte September (14:00) Ausland: - DE: Bundesbank, Monatsbericht 10/22 (12:00) - US: Empire State Index 10/22 (14:30) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.10.2022 - IGEA vom Handel suspendiert bis auf weiteres Übernahmeangebote: - Bobst (durch JBF Finance; Nachfrist 10.10.-21.10.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Valora (nach Übernahme geplant) - Vifor (bewilligt, Termin noch offen) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - keine DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9767 - USD/CHF: 1,0020 - Conf-Future: +165 BP auf 142,71% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 1,269% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,99% auf 10'329 Punkte - SLI (Freitag): +1,02% auf 1'548 Punkte - SPI (Freitag): +0,92% auf 13'198 Punkte - Dax (Freitag): +0,67% auf 12'438 Punkte - CAC 40 (Freitag): +1,95% auf 5'932 Punkte

awp-robot/sw/uh