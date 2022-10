- SMI vorbörslich: +0,37% auf 10'537,28 Punkte (08.10 Uhr) - Dow Jones (Montag): +1,86% auf 30'186 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +3,43% auf 10'676 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +1,45% auf 27'164 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche 9 Mte: Umsatz Gruppe 47'037 Mio Fr. (AWP-Konsens: 47'421 Mio) Umsatz Diagnostics 13'848 Mio Fr. (AWP-Konsens: 13'725 Mio) Umsatz Pharma 33'189 Mio Fr. (AWP-Konsens: 33'697 Mio) Umsatz Point of Care 3086 Mio Fr. (VJ 2415 Mio Fr.) Umsatz Molecular Lab 2735 Mio Fr. (VJ 3030 Mio Fr.) Q3: Nachfrage nach COVID-19-Tests wie erwartet stark rückläufig 2022: Ausblick bestätigt CEO: sehen trotz steigender Covid-Zahlen keine höhere Nachfrage Umsatzerosion durch Biosimilars dürfte etwas über 2,5 Mrd liegen bin zuversichtlich, dass sich China-Geschäft langsam normalisiert vorbörsliche Indikation -1,1% - Swiss Re schätzt den Schaden durch Hurrikan Ian auf 1,3 Mrd. USD erwartet Gruppenverlust im Q3 in Höhe von rund 0,5 Mrd USD wird Ziel für die Eigenkapitalrendite (ROE) von 10% nicht erreichen Auf Kurs für Ziele 2022 in (L&H Re) und Corp. Solutions, Hält an Profitabilitätszielen für 2024 fest vorbörsliche Indikation -0,8% - Zurich: Fitch belässt Finanzstärkerating bei "AA" - Barry Callebaut baut Präsenz in Nordafrika über Partnerschaft in Marokko aus - Implenia angelt sich 250-Millionen-Auftrag der Universität Basel - Jungfraubahn: Marketingleiter Bütler verlässt Firma per Ende April 2023 - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,004% - APG SGA: Pictet Asset Management meldet Anteil von 4,845% - Comet: Blackrock meldet Anteil von 3,21% - MCH: Lupa Investment meldet Anteil von 78,26%; Zürcher Kantonalbank <3% - Temenos: Invesco Limited meldet Anteil von 3,04% - U-blox: Blackrock meldet Anteil von 3,29% - UBS meldet Eigenanteil von 10,75%/5,27% - Zur Rose: JPMorgan meldet Anteil von 14,42%/6,399% PRESSE DIENSTAG - CS-Investmentbank-Chef vor Abgang - Gerüchte um Spartenverkäufe (Bloomberg) - Walter Fust: Wäre bei einem Angebot für Starrag gesprächsbereit (NZZ) - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Roche: Umsatz 9 Mte (Conf. Call 14.00 Uhr) Mittwoch: - Nestlé: Umsatz 9 Mte (Conf. Call 14.00 Uhr) - Swiss Re: Baden-Baden Conference (MK 10.00 Uhr) Donnerstag: - ABB: Ergebnis Q3 (Conf Call 09.00) - Schindler: Ergebnis Q3 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Comet: Trading Update Q3 - GAM: Interim Statement Q3 - Inficon: Ergebnis Q3 (Webcast 9.30 Uhr) - Zur Rose: Trading Update Q3 - Temenos: Conf. Call zu Ergebnis Q3 (nachbörslich, 18.30 Uhr) - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte September/Q3 2022 (Donnerstag) - Ausland: - DE: ZEW-Konjunkturerwartungen 10/22 (11.00 Uhr) - US: Industrieproduktion 09/22 (15.15 Uhr) Kapazitätsauslastung 09/22 (15.15 Uhr) NAHB-Index 10/22 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.10.2022 - IGEA vom Handel suspendiert bis auf weiteres Übernahmeangebote: - Bobst (durch JBF Finance; Nachfrist 10.10.-21.10.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Valora (nach Übernahme geplant) - Vifor (bewilligt, Termin noch offen) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9792 - USD/CHF: 0,9942 - Conf-Future: -21 BP auf 142,50% (Montag) - SNB: Kassazinssatz 1,287% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +1,64% auf 10'499 Punkte - SLI (Montag): +1,82% auf 1'576 Punkte - SPI (Montag): +1,66% auf 13'416 Punkte - Dax (Montag): +1,70% auf 12'649 Punkte - CAC 40 (Montag): +2,75% auf 6'041 Punkte

