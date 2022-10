- SMI vorbörslich: -0,21% auf 10'462,37 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -0,33% auf 30'424 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -0,85% auf 10'681 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -0,81% auf 27'037 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB Q3: Umsatz 7406 Mio USD (AWP-Konsens: 7340 Mio) Auftragseingang 8188 Mio USD (AWP-Konsens: 8168 Mio) Operativer EBITA 1231 Mio USD (AWP-Konsens: 1118 Mio) Reingewinn 360 Mio USD (AWP-Konsens: 503 Mio) Keine wesentlichen Änderungen bei Aktivitäten d. Kunden beobach. Q4: niedrige zweistellige Wachstumsrate bei vergleichbarem Umsatz erwa. geringere operative EBITA-Marge als im Vorquartal 2022: Operative EBITA-Marge von 15 Prozent sollte bereits erreicht werden Treiber für Margen-Ziel-Erreichtung ist zunehmende Effizienz Wahre Vorteile des "Betriebsmodells ABB Way" zeigen sich jetzt Keine wesentlichen Änderungen bei Aktivitäten d. Kunden beobachtet vorbörsliche Indikation +1,1% - Kühne+Nagel & Novo Nordisk erweitern Partnerschaft f. CO2-arme Kraftstoffe weitet Partnerschaft mit Novo Nordisk aus (HEADLINE) - Schindler 9 Mte: Reingewinn 481 Mio Fr. (AWP-Konsens: 462 Mio) Umsatz 8310 Mio Fr. (AWP-Konsens: 8168 Mio) EBIT 655 Mio Fr. (AWP-Konsens: 624 Mio) Auftragseingang 8967 Mio Fr. (AWP-Konsens: 9088 Mio) Wachstum in LW 1,7% (AWP-Konsens: +0,5%) EBIT adj. 738 Mio Fr. (AWP-Konsens: 726 Mio) 9 Mte: Auftragseingang unter Druck Profitabilität erholt sich Umsatzerholung im dritten Quartal verzeichnet 2022: Ausblick bestätigt Konzerngewinn weiterhin bei 620 bis 660 Mio Fr. erwartet Umsatzwachstum von 0% bis +2% erwartet (bislang: -2% bis +2%) vorbörsliche Indikation +1,7% - Comet 9 Mte:: Nettoumsatz 432,3 Mio Fr. Book-to-Bill-Verhältnis von 1,14 Q3: Nettoumsatz 164,8 Mio Fr. Wachstumstreiber für den Halbleiter- und Elektronikmarkt sind intakt in der Automobilindustrie fehlt es noch an Momentum 2022: Prognose wird bestätigt Nettoumsatz von 580-610 Mio Fr. angepeilt EBITDA-Marge zwischen 21% und 23% angepeilt vorbörsliche Indikation +1,2% - GAM 9 Mte: Verwaltete Vermögen 74,6 Mrd Fr. (Ende Juni: 83,2 Mrd) Q3: Nettoneugeld Investment Management -1 Mrd Fr. (VJ -1,2 Mrd) Senkung Gesamtkosten im 2022 gemäss Plan um 20 Mio Fr. werden erreicht Erwarten, dass Marktumfeld herausfordernd und Kunden vorsichtig bleiben - Inficon Q3: Umsatz 143,8 Mio USD (AWP-Konsens: 140,9 Mio) EBIT 25,3 Mio USD (AWP-Konsens: 25,4 Mio) EBIT-Marge 17,6 Prozent (AWP-Konsens: 18,0 Prozent) Reinergebnis 17,8 USD (AWP-Konsens: 20,4 Mio) Engpässe und harter Preiskampf drücken auf Bruttogewinnmarge 2022: neu Umsatz von 570-590 Mio. USD erwartet (zuvor 560-600 Mio.) nach wie vor EBIT-Marge von rund 19% erwartet vorbörsliche Indikation +1,5% - Zur Rose 9 Mte: Umsatz Europa 55,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 56,7 Mio) Umsatz Deutschland 849,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 873,1 Mio) Umsatz Schweiz 504,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 503,7 Mio) Umsatz 1404 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1431 Mio) Q3: Umsatz Deutschland -11,8% in LW; Schweiz +11,5% in LW mittelfristiges EBITDA-Margenziel von 8% bestätigt 2022: weiterhin EBITDA-Break-even (bereinigt) erwartet neu EBITDA bereinigt -75 Mio bis -85 Mio Fr. erw. vorbörsliche Indikation +1,7% - Aevis Victoria bezahlt letzte ausstehende Anleihe über 145 Mio CHF zurück - Barry Callebaut: beendet Fabrikreinigung nach Salmonellen-Fall - Cosmo erhält von FDA Orphan-Drug-Status für Rifamycin gegen Pouchitis - Formulafirst lässt über Liquidation und Delisting abstimmen - BEKB spannt bei digitalen Aktien mit SIX Digital Exchange und Daura zusammen - Talenthouse geht Partnerschaft mit Digital-Banking-Dienstleister Nerve ein - Vifor: Schweizer Börse verlängert Entbindung der Publizitätspflicht - Wisekey holt Friedensnobelpreisträgerin Ouided Bouchamaoui in Beirat NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: BAZG: Exporte September zum VM real +0,4%, nominal +4,1% (saisonbereinigt) BAZG: Handelsbilanzüberschuss September bei 2,78 Mrd Fr. (saisonbereinigt) BAZG: Importe September zum VM real +0,9%, nominal +2,2% (saisonbereinigt) BAZG: Uhrenexporte September unbereinigt 2,24 Mrd Fr. (nom. +19,1% gg VJ) - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von 3,02% - Wisekey: Joel Arber meldet Anteil von 19,95% - Zur Rose: Blackrock meldet Anteil von 2,61%/1,46% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - ABB: Conf. Call Ergebnis Q3 (09.00 Uhr) - Schindler: Conf Call Ergebnis Q3 (10.00 Uhr) - Inficon: Webcast Ergebnis Q3 (9.30 Uhr) - Temenos: Conf. Call zu Ergebnis Q3 (nachbörslich, 18.30 Uhr) Freitag: - Sika: Ergebnis 9 Mte - BB Biotech: Ergebnis Q3 - Gurit: Umsatz Q3 - HBM: Ergebnis Q2 - Rieter: Investor Update (Conf. Call 9.00 Uhr) Montag: - Huber+Suhner: Umsatz 9 Mte WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - Schweiz: - Ausland: Eurozone: EZB Leistungsbilanz 08/22 (10.00 Uhr) USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche, 14.30 Uhr) Philly Fed Index 10/22 (14.30 Uhr) Wiederverkäufe Häuser 09/22 (16.00 Uhr) Frühindikator 09/22 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.10.2022 - IGEA vom Handel suspendiert bis auf weiteres Übernahmeangebote: - Bobst (durch JBF Finance; Nachfrist 10.10.-21.10.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Valora (nach Übernahme geplant) - Vifor (bewilligt, Termin noch offen) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.12 Uhr) - EUR/CHF: 0,9836 - USD/CHF: 1,0047 - Conf-Future: -88 BP auf 141,84% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 1,313% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,89% auf 10'484 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,97% auf 1'578 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,99% auf 13'392 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,19% auf 12'741 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,00% auf 6'041 Punkte

