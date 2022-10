STIMMUNG Positive Vorgaben von der Wall Street dürften dem Schweizer Aktienmarkt zu einem positiven Wochenstart verhelfen. Sinkende Anleiherenditen hatten zum Vorwochenschluss dem Dow Jones Index zu einem Anstieg um 2,47 Prozent verholfen. Dagegen beeinflusst der Kurseinbruch an der Börse in Hongkong nach der Machtzementierung von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping das Geschehen hierzulande bisher wenig, heisst es am Markt. Die Anleger blickten mehr auf die laufende Bilanzsaison. - SMI vorbörslich: +0,95% auf 10'518,01 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +2,47% auf 31'083 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +2,31% auf 10'860 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,52% auf 27'029 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Credit Suisse verkauft 30%-Beteiligung der Energy Infrastructure Partners verkauft Anteil an EIP-Mitgründer und -Partner - Kein Preis vorbörsliche Indikation +2,2% - Novartis: Iptacopan erreicht in Phase-III-Studie Ziele bei PNH-Patienten - Roche erhält FDA-Zulassung für COVID-19 PCR-Test - Huber+Suhner 9 Mte: Auftragseingang 757,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 730,5 Mio) Umsatz 732,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 703,0 Mio) Umsatzwachstum in allen 3 Weltregionen breit abgestützt 2022: neu Umsatzwachstum von mindestens 8% (bisher 6-8%) unverändert Betriebsergebnismarge von 10-12% erwartet vorbörsliche Indikation +4,0% - U-Blox 9 Mte: Umsatz +62% auf 475 Mio Fr. Q3: Umsatzwachstum 79% (74% in LW) dank guter Performance in Asien 2022: Sind auf Kurs, um Umsatzwachstum von 46-54% zu erreichen Bestätigen EBITDA-Marge-Prognose von 22-25% Bestätigen EBIT-Marge-Prognose von 16-19% nominiert Elke Eckstein und Karin Sonnenmoser für Wahl in den VR Wahl der neuen VR-Mitglieder an ausserordentlicher GV am 21. November CEO: Sind zuversichtlich für anhaltendes Wachstum im Jahr 2023 vorbörsliche Indikation +4,0% - Schweiter 2022: Tieferer Umsatz und EBITDA bei 80-90 Mio Fr. erwartet Einmalige Aufwendungen im einstelligen Mio-Bereich erwartet Hohe Kosten beeinträchtigen Umsatz und Ergebnis im H2 Effizienz- und Kostensenkungsmassnahmen sind eingeleitet In Europa ein gewisser Stellenabbau "unumgänglich" investiert zusätzlich "substanziell" in Energieeffizienz - Bobst: JBF hält nach Ablauf der Nachfrist 84,91% der Aktien - Basilea: Daten zeigen mögliche Rolle von Ceftobiprol bei SAB-Behandlung - MCH: 40'000 Besucher an der ersten Art-Basel-Ausgabe in Paris NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Ausland: - CN: September Importe +0,3% gg VJ (Prog 0,0) - in Dollar gemessen September Exporte +5,7% gg VJ (Prog 0,4) - Dollar gemessen Sachinvestitionen bis Ende September +5,9% (Prog 6,0) September Einzelhandelsumsatz +2,5% (Prog +3,0) September Industrieproduktion +6,3% gg VJ (Prog 4,8) Q3 BIP +3,9% gg VJ (Prog 3,3) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Santhera: JPMorgan meldet Anteil von 102,754% - Zur Rose: Blackrock meldet Anteil von 3,34%/1,46% PRESSE SONNTAG - siehe separate Presseschau PRESSE MONTAG - CS-Compliance-Chef Rafael Lopez Lorenzo verlässt Bank demnächst (Bloomberg) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Dienstag - Logitech: Ergebnis Q2 2022/23 (Conf. Call 14.30 Uhr) - Kühne+Nagel: Ergebnis Q3 - UBS: Ergebnis Q3 (Conf. Call 09.00) - Idorsia: Ergebnis 9 Mte (Conf. Call 14.00 Uhr) - Novartis: Ergebnis Q3 (Conf. Call 14.00 Uhr) Mittwoch - Sulzer: Auftragseingang 9 Mte (Conf. Call 09.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - CS-CFA Index Oktober (Mittwoch) Ausland: - FR: PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 10/22 (09.15 Uhr) - DE: PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 10/22 (09.30 Uhr) - EU: PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 10/22 (10.00 Uhr) - GB: PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 10/22 (10.30 Uhr) - US: CFNA-Index 09/22 (14.30 Uhr) PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 10/22 (15.45 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.11.2022 Übernahmeangebote: - Bobst (durch JBF Finance; Nachfrist 10.10.-21.10.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Valora (nach Übernahme geplant) - Vifor (bewilligt, Termin noch offen) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9834 - USD/CHF: 0,9981 - Conf-Future: +82 BP auf 142,68% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 1,389% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,52% auf 10'419 Punkte - SLI (Freitag): -0,80% auf 1'570 Punkte - SPI (Freitag): -0,49% auf 13'322 Punkte - Dax (Freitag): -0,29% auf 12'731 Punkte - CAC 40 (Freitag): -0,09% auf 6'035 Punkte

