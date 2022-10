STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag den Anstieg dank positiven Vorgaben aus den USA und aus Asien fortsetzen. Im Fokus der Anleger stehen neben der Geldpolitik der grossen Zentralbanken am Berichtstag die Ergebnisse der Blue chip-Unternehmen Novartis, UBS, Kühne + Nagel sowie Logitech. Dabei haben UBS und Logitech nch ersten Einschätzungen die Analystenerwartungen übertroffen. - SMI vorbörslich: +0,23% auf 10'619,83 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +1,34% auf 31'500 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,86% auf 10'953 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +1,08% auf 27'266 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis Q3: Core-EBIT 4282 Mio USD (AWP-Konsens: 4258 Mio) Umsatz Innovative Med. 10'299 Mio USD (AWP-Konsens: 10'549 Mio) Umsatz Leqvio 34 Mio USD (Q2: 22 Mio; Q1: 14 Mio) Umsatz Gruppe 12'543 Mio USD (AWP-Konsens: 12'792 Mio) Umsatz Entresto 1135 Mio USD (Q2: 1125 Mio; Q1: 1093 Mio) Reingewinn 1575 Mio USD (VJ 2758 Mio) Umsatz Zolgensma 319 Mio USD (Q2: 379 Mio; Q1: 363 Mio) Umsatz Lucentis 455 Mio USD (Q2: 501 Mio; Q1: 520 Mio) Umsatz Kisqali 327 Mio USD (Q2: 308 Mio; Q1: 239 Mio) Core-Reingewinn 3419 Mio USD (AWP-Konsens: 3360 Mio) Umsatz Sandoz 2244 Mio USD (AWP-Konsens: 2243 Mio) Umsatz Kesimpta 289 Mio USD (Q2: 239 Mio; Q1: 195 Mio) Umsatz Gilenya 507 Mio USD (Q2: 555 Mio; Q1: 605 Mio) Umsatz Kymriah 134 Mio USD (Q2: 136 Mio; Q1: 127 Mio) Core-EPS 1,58 USD (AWP-Konsens: 1,56 USD) Umsatz Cosentyx 1274 Mio USD (Q2: 1275 Mio; Q1: 1159 Mio) Sandoz-CEO Richard Saynor scheidet per sofort aus GL aus Aktienrückkauf ist im Gange, noch 7,6 Mrd USD offen (H1 9,4 Mrd) Weiter Kosteneinsparungen von rund 1,5 Mrd USD bis 2024 erwartet Generika für Gilenya wurden in den USA eingeführt Negativer Wechselkurseffekt von -8 %-Punkten auf Kernergebnis erw. Börsengang für Generikasparte Sandoz weiter für H2 2023 vorgesehen CEO: Gilenya-Generika werden Einfluss haben bleiben aber trotz Gilenya-Generika bei Prognose Haben unsere Position in Russland nicht geändert Inflation beeinflusst komplette Produktion höhere Inflation/Energiekosten von etwa 200 Mio USD erwartet erwarte keinen Marktausstieg für Sandoz wegen Energiekosten schauen uns immer um wegen M&A-Möglichkeiten M&A-Aktivitäten in der Branche derzeit eher verhalten zuversichtlich, Produktion trotz höherer Preise fortzusetzen Sind derzeit nicht aktiv in Corona-Forschung (Ensovibep) Planen keinerlei Änderung in Produktion wegen Kosten 2022: Ausblick Sandoz erhöht Ausblick Pharmasparte bestätigt Negativer Wechselkurseffekt von -8 %-Punkten auf Umsatz erw. Umsatzwachstum Sandoz niedrigen-mittleren 1-stell. %-Bereich bestätigt Konzern-Ausblick für 2022 vorbörsliche Indikation +0,15% - UBS Q3: Konzernergebnis 1733 Mio USD (AWP-Konsens: 1466 Mio) Gewinn vor Steuern 2323 Mio USD (AWP-Konsens: 1925 Mio) Ausgewiesene Rendite (RoCET1) 15,5% (Zielgrösse 15-18%) Geschäftsertrag 8236 Mio USD (AWP-Konsens: 7999 Mio) Geschäftsaufwand 5916 Mio USD (AWP-Konsens: 6212 Mio) Netto-Neugeld GWM gebührengenerierend 17,1 Mrd USD Netto-Neugeld Asset Management 17,9 Mrd USD Verwaltete Vermögen (AuM) 3706 Mrd USD (Ende Juni: 3912 Mrd) Harte Kernkapitalquote (CET1) 14,4% (VQ 14,2%) Leverage Ratio (CET1) 4,51% (VQ 4,37%) Cost/Income-Ratio 71,8% (Zielgrösse 70-73%) Vorsteuerergebnis GWM 1453 Mio USD (AWP-Konsens: 1157 Mio) Vorsteuerergebnis Asset Management 140 Mio USD (AWP-Konsens: 112 Mio) Vorsteuerergebnis IB 447 Mio USD (AWP-Konsens: 384 Mio) Vorsteuerergebnis P&C Banking 442 Mio USD (AWP-Konsens: 384 Mio) Vorsteuerergebnis Gr. Functions -158 Mio USD (AWP-Konsens: -133 Mio) Sensitivität geg. Zinsen und Kostenkontrolle trugen zu Performance bei Kreditportfolio hat hohe Qualität, 95% sind besichert Für Gesamtjahr 2022 Aktienrückkäufe von 5,5 Mrd USD erwartet Unsicherheiten dürften im Q4 weiterhin Stimmung der Kunden drücken CEO: Weiterhin zuversichtlich für attrakative/nachhaltige Renditen Weiter diszipliniert im Q4 bei Risikomanagement/Kosteneffizienz In der APAC-Region bieten sich "sehr gute" Wachstumsmöglichkeiten vorbörsliche Indikation +1,0% - Kühne+Nagel Q3: Nettoumsatz 9972 Mio Fr. (VJ 8568 Mio) Rohertrag 2712 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2789 Mio) EBIT 924 Mio Fr. (AWP-Konsens: 951 Mio) EBITDA 1109 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1140 Mio) Reinergebnis 688 Mio Fr. (VJ 578 Mio) 9M: Bestes Neunmonatsergebnis in der Unternehmensgeschichte 2022: Fokus auf Produktmix und Ertrag; Striktes Kostenmanagement Stärkeres Marktwachstum in Asien weiter nutzen Inflation, Geopolitik, Energiepreise führen zu Volatilität Entspannung in See-/Luftfracht gibt Entlastung f. Kunden vorbörsliche Indikation +1,2% - Logitech 2021/22: EBIT (Non-GAAP) weiterhin bei 650-750 Mio USD erwartet Q2: Umsatz 1149 Mio USD (AWP-Konsens: 1129 Mio) EBIT (Non-GAAP) 156 Mio USD (AWP-Konsens: 128,7 Mio) EBIT (GAAP) 127 Mio USD (AWP-Konsens: 101,9 Mio) Reingewinn 82,1 Mio USD (AWP-Konsens 73,9 Mio) Brutto-Marge (Non-GAAP) 38,6% (AWP-Konsens: 39,2%) Org. Entwicklung -7% (AWP-Konsens: -9,5%) CFO Nate Olmstead verlässt Unternehmen Q2-Performance spiegelt herausforderndes Umfeld 2022/23: Umsatz weiterhin zwischen -4% und -8% in LW vorbörsliche Indikation +1,5% - Ems-Chemie 9 Mte: Umsatz 1871 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1889 Mio) Steigende Rohstoffpreise zwingen zu Preiserhöhungen Lieferfähigkeit auch bei Energiemangel sichergestellt Weitere Abschwächung der Weltkonjunktur in nächsten Monaten 2022: Unverändert Umsatz und EBIT leicht über VJ erwartet - Idorsia 9 Mte: Operatives Ergebnis -610 Mio Fr. (AWP-Konsens: -625 Mio) Operative Ausgaben 653 Mio Fr. (AWP-Konsens: 677 Mio) Nettoergebnis -635 Mio Fr. (AWP-Konsens: -643 Mio) Liquidität per 30.09. 695 Mio Fr. (Ende H1: 733 Mio) Umsatz 43 Mio Fr. (AWP-Konsens: 49 Mio) Umsatz Pivlaz 25,1 Millionen Fr. (H1 11,4 Mio) Umsatz Quviviq 2,3 Millionen Fr. seit Einführung (H1 0,4 Mio) Weiter bis 2025 profitabel werden mit Jahresumsatz über 1 Mrd Fr. CEO: Machen grosse Fortschritte auf Weg zu kommerziellem Unternehmen Auf bestem Weg, Quviviq zu weltweitem Produkt zu machen 2022: Weiter US-GAAP-Betriebsverlust von 840 Mio Fr. erwartet vorbörsliche Indikation +1,7% - LM Group: Untersuchungshaft für Cannavale und Bertoli verlängert Untersuchungshaft für Cannavale und Bertoli bis maximal 29.11.2022 Cannavale und Bertoli bleiben weiter von Aufgaben dispensiert VR spricht interims-CEO Laura Amoretti erneut Vertrauen aus - BCGE kauft AT1-Anleihe über 90 Mio Fr. vorzeitig zurück - Burkhalter übernimmt Walliser Imwinkelried Lüftung und Klima AG - Cembra ernennt Christian Schmitt zum Chief Technology Officer - GLKB: Patrik Gallati verlässt Bank per Ende April 2023 - Helvetia: CEO Philipp Gmür tritt Mitte 2023 zurück - Landis+Gyr unterzeichnet Vetragt mit Vaasa Electricity Network - Orascom DH erhält unverbindliche Offerte für O-West-Projekt von ca 125 Mio Fr - Relief Therapeutics will Verhältnis von ADRs zu Stammaktien ändern - Spice-Verwaltungsrat will Dekotierungsgesuch einreichen - Wisekey ernennt Simon Reding zum Satellite Application Manager NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Axpo erhöht Kreditlinien mit Banken auf 6,0 Mrd Euro - Swiss-Piloten verzichten wegen Einigung auf den Streik PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - ABB: Blackrock meldet Anteil von 4,995% - Basilea: Bank of America Corporation meldet Anteil von 5,768% - Comet: Blackrock meldet Anteil von 2,99% - Relief meldet Eigenanteil von 7,996%/65,491% - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von 3,02% - U-blox: Norges Bank meldet Anteil von <3% - Wisekey: Joel Arber meldet Anteil von 20,33% - Zur Rose: Blackrock meldet Anteil von 2,86%/1,46% - Zurich Insurance: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,001% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Logitech: Ergebnis Q2 2022/23 (Conf. Call 14.30 Uhr) - Novartis: Ergebnis Q3 (Conf. Call 14.00 Uhr) - UBS: Ergebnis Q3 (Conf. Call 09.00) - Idorsia: Ergebnis 9 Mte (Conf. Call 14.00 Uhr) Mittwoch: - Sulzer: Auftragseingang 9 Mte (Conf. Call 09.00 Uhr) - GV: Crealogix Donnerstag: - Credit Suisse: Ergebnis Q3/Strategieupdate (Conf Call 10.30/14.30 Uhr) - Swisscom: Ergebnis 9 Mte (Conf. Call 09.00 Uhr) - Bucher: Umsatz Q3 - Clariant: Ergebnis Q3 (Conf. Call 15.00 Uhr) - Datacolor: Eckdaten 2021/22 - Molecular Partners: Ergebnis Q3 - Landis+Gyr: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - CS-CFA Index Oktober (Mittwoch) Ausland: - DE: Ifo-Geschäftsklima 10/22 (10.00 Uhr) - US: FHFA-Index 08/22 (15.00 Uhr) Verbrauchervertrauen 10/22 (16.00 Uhr) Richmond Fed Herstellerindex 10/22 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.11.2022 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Bobst (nach Going Private geplant) - Valora (nach Übernahme geplant) - Vifor (bewilligt, Termin noch offen) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9889 - USD/CHF: 1,0013 - Conf-Future: -08 BP auf 142,60% (Montag) - SNB: Kassazinssatz 1,298% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +1,70% auf 10'596 Punkte - SLI (Montag): +1,83% auf 1'599 Punkte - SPI (Montag): +1,65% auf 13'542 Punkte - Dax (Montag): +1,58% auf 12'931 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,73% auf 6'131 Punkte

awp-robot/sw/kw