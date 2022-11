STIMMUNG - Zum Start in den November dürfte der Schweizer Aktienmarkt die nächste runde Marke in Angriff nehmen. Die vorbörslichen Indikationen deuten darauf hin, dass der SMI am Dienstag die 10'900er Hürde überspringen könnte. Die Vorgaben aus Übersee geben keine ganz eindeutige Richtung vor. Die Wall Street hat am Vortag einen der stärksten Börsenmonate seit Jahrzehnten mit leichten Verlusten beendet. In Asien ziehen die Kurse am Dienstag mehrheitlich an. - SMI vorbörslich: +0,30% auf 10'860,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): -0,39% auf 32'733 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -1,03% auf 10'988 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,33% auf 27'679 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Lonza bringt magensäureresistente Medikamenten-Kapsel auf den Markt - Sika nimmt mit Dreierpack 600 Millionen Franken auf - UBS und SMG gehen Partnerschaft im Hypothekar-Bereich ein - Burckhardt H1: Umsatz 335,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 349,0 Mio) Bestellungseingang 706,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 418,1 Mio) EBIT 35,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 37,4 Mio) Reingewinn 24,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 28,2 Mio) Umsatz soll bis 2027 auf rund 1,1 Mrd Fr. steigen Margen-Mittelfristziel neu bei 12-15% (bisher: 10-15%) Bestätigung der Dividendenpolitik - Ausschüttung 50-70% Anwendungen zur Energiewende unterstützen Wachstum 2022/23: Umsatzziel bestätigt; 720-760 Mio Fr. Weiterhin EBIT-Marge auf Vorjahresniveau angepeilt vorbörsliche Indikation +1,6% - Implenia will mittelfristig profitabler werden Kurz- bis mittelfristiges EBIT-Margenziel rund 3,5% Eigenkapitalquote über 20% bis 2023 erwartet Mittelfristig Eigenkapitalquote 25% erwartet Mittel- bis langfristiges EBIT-Margenziel über 4,5% (bisher 4,5%) Vorsichtige Wiederaufnahme von Dividendenzahlungen ab Frühjahr 2023 Umsatz soll kurz- bis mittelfr. stabilisiert und gesteigert werden Umsatz soll mittel- bis langfr. auch durch Zukäufe wachsen Mittelfristziele pos. Free Cashflow u Rückkehr zu Netto-Cash-Pos. 2022: EBIT-Ziel von mehr als 130 Mio Fr. bestätigt - Addex erhöht ausgegebenes Aktienkapital zur Schaffung eigener Aktien - Autoneum vereinbart Kreditrahmen über 350 Millionen Franken für fünf Jahre - BKW: CFO geht spätestens Ende Juni 2023; Nachfolgeprozess wird eingeleitet - Cembra: Übernahme von Byjuno abgeschlossen - Clariant schliesst Übernahme des Attapulgit-Geschäft von BASF in USA ab - DKSH schliesst Übernahmen von Terra Firma in Nordamerika ab - EFG nominiert Maria Leistner als Mitglied des Verwaltungsrats - Leonteq-Rating "BBB-" durch Fitch mit weiterhin positivem Ausblick bestätigt - Titlis Bergbahnen erweitern die Geschäftsleitung - Xlife: ProcCluster von Portfoliogesellschaft Inflamed Pharma erhält US-Patent - Zur Rose: Kaspar Niklaus zum neuen COO ernannt NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: DE: Einfuhrpreise September +29,8% GG Vorjahr (Prognose +31,0) Einfuhrpreise September -0,9% GG Vormonat (Prognose +0,6) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - ABB: Blackrock meldet Anteil von 4,99% - Arbonia: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von <3% - Bobst: Convention d'actionnaires meldet Anteil von 85,47% - Idorsia: Capital Group meldet Anteil von 3,09% - Phoenix Mecano: Retraites Populaires, meldet Anteil von 3,33% - Skan: Gruppe um Gert Thoenen, vertreten durch Skan Group, Burim Maraj beendet - Temenos: BNP Paribas SA meldet Anteil von <3% - U-blox: Norges Bank meldet Anteil von 3,03%; Blackrock 2,91% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Burckhardt: Conf. Call Ergebnis H1 (09.00 Uhr) und Investorentag (13.00-15.45 Uhr) - EPH: aoGV zu Verkauf Russland-Portfolio (11.00 Uhr) - Implenia: Capital Markets Day (ab 09.00 Uhr) Mittwoch: - AMS Osram: Ergebnis Q3 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Straumann: Ergebnis Q3 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Aluflexpack: Umsatz Q3 (18.00 Uhr) - Barry Callebaut: Ergebnis 2021/22 (BMK 10.00 Uhr) - CFT: Umsatz Q3 - Dufry: Trading Update Q3 (Conf. Call 18.15 Uhr) Donnerstag: - Adecco: Ergebnis Q3 (Conf. Call 09.30 Uhr) - Geberit: Ergebnis 9 Mte (Conf. Call 09.00 Uhr) - Oerlikon: Ergebnis Q3 (Conf. Call 10.30 Uhr) - PEH: Ergebnis H1 - Phoenix Mecano: Ergebnis Q3 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Konsumentenstimmungsindex (Umfrage Oktober) (09.00 Uhr) - Einkaufsmanager-Index (PMI) Oktober 2022 (09.30 Uhr) - KOF Beschäftigungsindikator Q4 (Mittwoch) - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Oktober 2022 (Donnerstag) Ausland: - UK: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/22 (2. Veröffentlichung) (10.30 Uhr) - US: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/22 (2. Veröffentlichung) (14.30 Uhr) Bauausgaben 09/22 (15.00 Uhr) ISM Verarbeitendes Gewerbe 10/22 (15.00 Uhr) API Ölbericht (Woche) (21.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.11.2022 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Bobst (nach Going Private geplant) - Spice Equity (nach Übernahme geplant) - Valora (nach Übernahme geplant) - Vifor (bewilligt, Termin noch offen) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Credit Suisse (Rechte-Handel 28.11.-6.12., Kotierung neue Aktien 9.12.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9901 - USD/CHF: 0,9979 - Conf-Future: -39 BP auf 144,61% (Montag) - SNB: Kassazinssatz 1,12% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,52% auf 10'828 Punkte - SLI (Montag): +0,38% auf 1'632 Punkte - SPI (Montag): +0,50% auf 13'803 Punkte - Dax (Montag): +0,08% auf 13'254 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,36% auf 6'267 Punkte

awp-robot/sw/kw