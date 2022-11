- SMI vorbörslich: -0,98% auf 10'699,93 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -1,55% auf 32'148 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -3,36% auf 10'525 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -0,06% auf xx Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Adecco Q3: Reinergebnis 110 Mio EUR (AWP-Konsens: 101 Mio) Umsatz 6044 Mio EUR (AWP-Konsens: 6040 Mio) Organisches Wachstum adj. +6% (AWP-Konsens: 4,9%) EBITA adj. 215 Mio EUR (AWP-Konsens: 207 Mio) EBITA-Marge adj. 3,6% (AWP-Konsens: 3,4%) Einmal-Kosten von 23 Mio EUR, v.a. Integration AKKA Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte 28 Mio. EUR Frankreich mit "starkem" Umsatzwachstum von 7 Prozent Q4: Bruttogewinnmarge auf Niveau Q3 erwartet AKKA auf Kurs; >40 Mio Eur Umsatzsynergien im Jahr 2023 Gesamt-EBITA-Synergie zum Jahresende 2022 >40 Mio Euro Fest entschlossen, Verschuldung in kommenden Quartalen zu reduzieren Im Q4 Bruttomarge und SG&A ungefähr auf Niveau von Q3 erwartet CEO: Haben Potenzial, um Gruppe auf EBITA-Marge von rd. 6% zu bringen Gruppe hat in diesem Quartal "grosse Fortschritte" gemacht Sind entschlossen, Wachstum in allen Bereichen zu beschleunigen Auf Kurs für Kosteneinsparungen von 150 Mio EUR bis Mitte 2024 Leicht tiefere Volumen im Oktober vorbörsliche Indikation +0,7% - CS ändert Verwendungszweck des sistierten Aktienrückkaufprogramms 2020 25,1 Mio Aktien nicht vernichten sondern für Mitarbeiterbeteiligungspläne Saudischer CS-Investor will keinen Sitz im Verwaltungsrat - Geberit 9 Mte: EBITDA 766,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 801 Mio Fr.) Umsatz 2724,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2788 Mio Fr.) Reingewinn 541,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 573 Mio Fr.) EBIT 652,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 689 Mio Fr.) Werden mittelfristige Ziele auch künftig erreichen können 2022: EBITDA-Marge von 27% erwartet (bisher: rund 28%) Umsatz mitt. b. hoh. 1-st. %-Bereich (bisher: hoher 1-st. %) ökonomische Risiken aufgrund v. Inflation/Zinsanstieg gestiegen Sind für aktuelle Herausforderungen gut gerüstet senkt bisherige Prognosen für Gesamtjahr 2022 vorbörsliche Indikation -3,3% - Aevis 9 Mte: Umsatz 831,0 Mio Fr. (VJ 613,1 Mio) Organisches Wachstum auf vergleichbarer Basis bei 15,2 Prozent Erwarten Umsatz zum ersten Mal über Marke von 1 Mrd Fr. Fortsetzung und Intensivierung von Dividendenpolitik im 2023 - Aluflexpack 9 Mte: Umsatz 261,4 Mio EUR (VJ 194,6 Mio) 2022: Nettoumsatzziel von 320-350 Mio Euro bestätigt Adj. EBITDA-Ziel von 39-44 Mio bestätigt - Dufry Q3: Umsatz 2115 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2152 Mio) Organisches Wachstum 58,6% (Q2: 148.9%; Q1: 144,5%) CEO: Fokus bleibt weiter auf Kosten und Cashflows Positive Trends auch im Q4 - Leichte Beschleunigung im Oktober Abschluss der Autogrill-Übernahme weiter Mitte 2023 erwartet CFO: Verschuldung auf tiefsten Stand seit März 2015 2022: Umsatz von 6,6 bis 6,7 Mrd Fr. erwartet Core-EBITDA von 560 bis 580 Mio Fr. erwartet - Oerlikon Q3: op. EBITDA-Marge 17% (AWP-Konsens: 16,6%) Umsatz 742 Mio Fr. (AWP-Konsens: 724 Mio) op. EBITDA 126 Mio Fr. (AWP-Konsens: 120 Mio) Auftragseingang 764 Mio Fr. (AWP-Konsens: 723 Mio) Umsatz Surface Solutions 347 Mio Fr. (VJ 323 Mio) Umsatz Polymer Processing 395 Mio Fr. (VJ 372 Mio) CFO: Arbeiten mit unseren Kunden weiterhin an Preiserhöhungen Stellen uns auf schwierigeres Q4 und Gesamtjahr 2023 ein Situation der Filament-Kunden in China ausgesprochen schwierig Finalisieren Pläne für Kostenmassnahmen im Q4 2022: Umsatzziel erhöht auf über 2,9 Mrd Fr. (bisher rund 2,9 Mrd) EBITDA-Margenziel angepasst auf 17,0-17,5% (bisher rund 17,5%) vorbörsliche Indikation +2,1% - Phoenix Mecano Q3: EBIT 17,7 Mio EUR (AWP-Konsens: 13,2 Mio) Reinergebnis 12,6 Mio EUR (VJ 10,7 Mio) Auftragseingang 182,9 Mio EUR (VJ 205,8 Mio) Umsatz 194,2 Mio EUR (AWP-Konsens: 211,9 Mio) erweitert Gruppenleitung um zwei Mitglieder Linienverantwortliche Ines Kljucar und Lothar Schunk neu in GL Inflation und Konjunkturabschwächung noch kaum spürbar 2022: Bestätigten Profitabilitätsziele Weiter vor Sonderkosten zweist. EBIT-Wachstum erwartet Werden erwartetes Umsatzwachstum knapp nicht erreichen Könnten Umsatzwachstum evtl. knapp nicht erreichen - Addex: Aktienkurs erfüllt Nasdaq-Mindestanforderung derzeit nicht - Swiss Prime Site setzt Strategie des Capital Recycling mit "Bern 131" um - Zug Estates übernimmt mit der Renggli AG Immo-Portfolio von über 100 Millionen - Zur Rose: Weiterer Rückschlag für das E-Rezept in Deutschland NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Massenentlassung beim Zuger Hautpflegekonzern Galderma - Glencore-Tochter in UK wegen Schmiergeld-Fall vor Gericht PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Addex meldet Eigenanteil von 18,65%/57,15%; Timothy Dyer 15,1% - Belimo: Ameriprise Financial, Inc. meldet Anteil von <3% - Comet: Blackrock meldet Anteil von 3,05% - Credit Suisse: Saudi National Bank meldet Anteil von 14,92% - Geberit meldet Eigenanteil von 5,01%/3,22% - Meyer Burger: Norges Bank meldet Anteil von <3% - U-blox: Norges Bank meldet Anteil von <3%; Blackrock 3,25% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Oerlikon: Conf. Call Ergebnis Q3 (10.30 Uhr) - Adecco: Conf Call Ergebnis Q3 (09.30 Uhr) - Geberit: Conf. Call Ergebnis 9 Mte (09.00 Uhr) Freitag: - Keine Termine Montag: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Oktober 2022 (08.30 Uhr) - BFS: Logiernächte September (Freitag) - KOF Konjunkturumfragen Oktober (Freitag) - Seco: Arbeitsmarktdaten Oktober 2022 (Montag) - SNB: Devisenreserven Oktober 2022 (Montag) Ausland: - UK: PMI Dienste 10/22 (2. Veröffentlichung) (10.30 Uhr) BoE, Zinsentscheid (13.00 Uhr) - US: Handelsbilanz 09/22 (13.30 Uhr) Produktivität ex Agrar Q3/22 (vorläufig) (13.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (13.30 Uhr) PMI Dienste 10/22 (2. Veröffentlichung) (14.45 Uhr) Auftragseingang Industrie 09/22 (15.00 Uhr) Auftragseingang langlebige Güter 09/22 (endgültig; 15.00 Uhr) ISM Index Dienste 10/22 (15.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.11.2022 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Bobst (nach Going Private geplant) - Spice Equity (nach Übernahme geplant) - Valora (nach Übernahme geplant) - Vifor (bewilligt, Termin noch offen) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Credit Suisse (Rechte-Handel 28.11.-6.12., Kotierung neue Aktien 9.12.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.17 Uhr) - EUR/CHF: 0,9856 - USD/CHF: 1,0057 - Conf-Future: -22 BP auf 144,39% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 1,129% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,21% auf 10'806 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,02% auf 1'625 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,24% auf 13'778 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,61% auf 13'257 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,16% auf 6'277 Punkte

awp-robot/sw/tv