- SMI vorbörslich: +0,24% auf 10'736,40 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -0,46% auf 32'001 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -1,73% auf 10'343 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -1,68% auf 27'200 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Nestlé ruft in den USA erneut Guetzliteig wegen Plastikteilen zurück - Roche bündelt digitales Gesundheitsportfolio unter der Marke Navify - UBS lanciert erstmals digitale Anleihe - Kinarus: prüft Optionen für den Start von Phase-II-Studie sondieren finanzielle/strategische Optionen zur Studien-Finanzierung - Santhera beantragt ordentliche Kapitalerhöhung über bis zu 40 Mio Aktien Erhöhung des genehmigten Kapitals und des bedingten Kapitals - Pierer Mobility übernimmt Minderheitsanteil von 25,1% bei MV Agusta NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: DE: Auftragseingang Industrie September -4,0% gg Vormonat (Prognose -0,5) Auftragseingang Industrie September -10,8% gg Vorjahr (Prognose -7,2) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Cembra: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von 5,05% - Talenthouse meldet Eigenanteil von <3%/25,16% - U-blox: Norges Bank meldet Anteil von 3,02% - Zur Rose: Blackrock meldet Anteil von 3,13%/1,46% PRESSE DONNERSTAG/FREITAG: - UBS will laut Bloomberg keine Investmentbanking-Präsenz mehr im Nahen Osten ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Keine Termine Montag: - keine Termine Dienstag: - Lem: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.45 Uhr) - PSP Swiss Property: Ergebnis 9 Mte (Conf. Call 08.00 Uhr) - Talenthouse: Q3 Update - Valiant: Ergebnis 9Mte WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Logiernächte September (08.30 Uhr) - KOF Konjunkturumfragen Oktober (09.00 Uhr) - Seco: Arbeitsmarktdaten Oktober 2022 (Montag) - SNB: Devisenreserven Oktober 2022 (Montag) - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung (Dienstag) - SNB: Rede Thomas Jordan anlässlich SNB-FRB-BIS-Konferenz, Zürich (Dienstag) Ausland: - DE: PMI Dienste 10/22 (2. Veröffentlichung) (09.55 Uhr) - EU: PMI Dienste 10/22 (2. Veröffentlichung) (10.00 Uhr) Erzeugerpreise 09/22 (11.00 Uhr) - US: Arbeitsmarktbericht 10/22 (13.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.11.2022 - Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Bobst (nach Going Private geplant) - Spice Equity (nach Übernahme geplant) - Valora (nach Übernahme geplant) - Vifor (bewilligt, Termin noch offen) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Credit Suisse (Rechte-Handel 28.11.-6.12., Kotierung neue Aktien 9.12.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.11 Uhr) - EUR/CHF: 0,9869 - USD/CHF: 1,0098 - Conf-Future: +15 BP auf 144,54% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 1,158% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,89% auf 10'711 Punkte - SLI (Donnerstag): -1,29% auf 1'604 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,95% auf 13'647 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,95% auf 13'130 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -1,34% auf 6'243 Punkte

awp-robot/sw/tv