- SMI vorbörslich: -0,04% auf 10'783,37 Punkte (08.05 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +1,26% auf 32'403 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +1,28% auf 10'475 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +1,21% auf 27'528 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - SGS erwirbt Industry Lab aus Rumänien - DKSH erwirbt zwei Marken von Eisai im Bereich Healthcare Übernommenes Portfolio generiert 15 Mio Fr. - Medacta vermeldet erfolgreiche Operationen mit kobaltfreiem Hüftimplantat - Oerlikon schliesst Aktienrückkaufprogramm ab - Orell Füssli plant für 2023 Eröffnung weiterer Filialen (Interview SoZ) - Relief veröffentlicht Daten für neue Formulierung von RLF-100 (Aviptadil) NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Seco: Arbeitslosenquote Oktober 1,9% (VM 1,9%), saisonber. 2,1% (VM 2,1%) - DE: Gesamtproduktion September +2,6 % gg VJ (Prog +2,0) - China: Exporte Oktober -0,3% gg VJ WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Addex: Timothy Dyer meldet Anteil von 10,07%; Addex therapeutics Ltd 45,76% - Comet: Blackrock meldet Anteil von 2,82% - SIG Group: Norges Bank meldet Anteil von <3% - Zur Rose: Mehrere Beteiligungsveränderungen PRESSE WOCHENENDE/MONTAG - Siehe separate Presseschau ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - keine Termine Dienstag: - Lem: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.45 Uhr) - PSP Swiss Property: Ergebnis 9 Mte (Conf. Call 08.00 Uhr) - Talenthouse: Q3 Update - Valiant: Ergebnis 9 Mte Mittwoch: - Swiss Life: Zwischenmitteilung Q3 - Bobst: Investorentag (11.00 - 14.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB Devisenreserven Oktober 2022 (09.00 Uhr) Ausland: - EUR: Sentix-Investorvertrauen (10.30 Uhr) - USA: Konsumentenkredite (21.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.11.2022 IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Bobst (nach Going Private geplant) - Spice Equity (nach Übernahme geplant) - Valora (nach Übernahme geplant) - Vifor (bewilligt, Termin noch offen) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Credit Suisse (Rechte-Handel 28.11.-6.12., Kotierung neue Aktien 9.12.) - Meyer Burger (Schluss Rechte-Handel HEUTE) EX-DIVIDENDE DATEN: per 08.11: - Varia US (0,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.14 Uhr) - EUR/CHF: 0,9897 - USD/CHF: 0,9961 - Conf-Future: -40 BP auf 144,14% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 1,157% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,72% auf 10'788 Punkte - SLI (Freitag): +1,37% auf 1'626 Punkte - SPI (Freitag): +0,81% auf 13'758 Punkte - Dax (Freitag): +2,51% auf 13'460 Punkte - CAC 40 (Freitag): +2,22% auf 6'416 Punkte

awp-robot/sw/