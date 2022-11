- SMI vorbörslich: +0,16% auf 10'767,57 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +1,31% auf 32'827 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,85% auf 10'565 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +1,25% auf 27'872 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis erreicht mit Leqvio in Langzeitstudie gute Wirksamkeit/Sicherheit - UBS ernennt Damian Vogel per Mai 2023 zum Risikochef - Lem H1: Auftragseingang 270,1 Mio Fr. (VJ 300,2 Mio) Umsatz 198,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 178,5 Mio Fr.) EBIT 45,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 39,2 Mio Fr.) Reingewinn 35,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 31,2 Mio) Wachstum wird durch Engpässe bei elektronischen Komponenten gebremst 2022/23: Umsatz von 390 - 400 Mio Fr. erwartet - EBIT-Marge von über 20% - PSP 9 Mte: Liegenschaftsertrag 236,82 Mio Fr. (AWP-Konsens: 237,7 Mio) EBITDA vor Neubewertung 226,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 223,1 Mio) Reingewinn vor Neubewertung 181 Mio Fr. (AWP-Konsens: 193,7 Mio) Reingewinn 284,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 294,7 Mio) Leerstandsquote 3,1% (Ende 2021: 3,8%) 2022: EBITDA ohne Liegenschaftserfolge weiter bei 290 Mio. Fr erwartet Leerstände per Ende Jahr neu unter 3,5% erwartet (zuvor unter 4%) Nachfrage nach modernen Büroflächen dürfte anhalten klassifiziert ausstehende Anleihen zu Green Bonds um Aviram Wertheim stellt sich nicht zur Wiederwahl in VR - Valiant 9 Mte: Betriebsertrag 329,9 Mio Fr. (VJ 316,9 Mio) Geschäftserfolg 112,0 Mio Fr. (VJ 108,7 Mio) Konzerngewinn 92,5 Mio Fr. (VJ 88,6 Mio) 2022: Gewinn leicht über VJ erwartet - Idorsia präsentiert Detaildaten mit Aprocitentan bei Bluthochdruck - Relief und NRx geben sich für Vergleichsabkommen nochmals mehr Zeit - SoftwareOne-Geschäftsleitungsmitglied Alex Alexandrov verlässt Unternehmen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - EFV/SNB: Eidgenossenschaft stockt Anleihen mit Laufzeit bis 2032/37/64 auf WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Addex: New Enterprise Associates 15 L.P. meldet Anteil von 7,87% - Cembra: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von 5,06% - Meyer Burger: Norges Bank meldet Anteil von 3,27% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - PSP: Capital Markets Day (10.00 Uhr) - Idorsia: Conf. Call zu Precision-Studie/Aprocitentan (15.00 Uhr) - Lem: Conf. Call Ergebnis H1 (10.45 Uhr) Mittwoch: - Swiss Life: Zwischenmitteilung Q3 - Bobst: Investorentag (11.00 - 14.00 Uhr) Donnerstag: - Zurich Insurance: Update 9 Mte (Conf. Call 08.30/13.00 Uhr) - Montana Aerospace: Ergebnis Q3 - Swiss Steel: Ergebnis Q3 - Vontobel: Update 9 Mte/Investorentag (Conf. Call 09.00 Uhr) - Züblin: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30 Uhr) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Oktober 2022 (nachbörslich) - ao GV: Formulafirst: (Liquidierung etc.), London WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (Mittwoch) Ausland: - EZ: Einzelhandelsumsatz 09/22 (11.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.11.2022 IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Bobst (nach Going Private geplant) - Spice Equity (nach Übernahme geplant) - Valora (nach Übernahme geplant) - Vifor (bewilligt, Termin noch offen) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Credit Suisse (Rechte-Handel 28.11.-6.12., Kotierung neue Aktien 9.12.) - Meyer Burger (Bezugsfrist bis 9.11.) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Varia US (0,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9908 - USD/CHF: 0,9920 - Conf-Future: -70 BP auf 143,44% (Montag) - SNB: Kassazinssatz 1,19% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -0,35% auf 10'750 Punkte - SLI (Montag): +0,09% auf 1'627 Punkte - SPI (Montag): -0,16% auf 13'736 Punkte - Dax (Montag): +0,55% auf 13'534 Punkte - CAC 40 (Montag): +2,78% auf 6'417 Punkte

awp-robot/sw/