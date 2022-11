- SMI vorbörslich: -0,28% auf 10'796,35 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +1,02% auf 33'161 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,49% auf 10'616 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,56% auf 27'716 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swiss Life 9 Mte: Prämieneinnahmen 14'988 Mio Fr. (AWP-Konsens: 15'114 Mio) Fee-Erträge 1745 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1733 Mio) TPAM-Nettoneugeld 6038 Mio Fr. (AWP-Konsens: 4781 Mio) Verwaltete Vermögen TPAM 100,0 Mrd Fr. (H1: 99,7 Mrd) Nettoanlagerendite nicht annualisiert 2,4% (VJ: 2,0%) SST-Quote Ende September über 200% erwartet (H1: rund 215%) Bestätigen Finanzziele von Programm "Swiss Life 2024" Leerstände im Immo-Portfolio sinken auf 4,2% - höhere Bewertungen Vorbörsliche Indikation +1,0% - UBS und Baloise erhöhen ihren Anteil an Startup Houzy - Roche erzielt starke Ergebnisse in Studie mit Herzinsuffizienz-Patienten vorbörsliche Indikation +0,4% - Bobst: Auftragseingang zuletzt unter dem hohen Niveau des H1 2022 Gewinnprognose für 2022 ist "sehr ehrgeizig" Umsatzausblick bestätigt; 1,7-1,8 Mrd Fr. - GLKB startet neue Strategieperiode 2023 bis 2026 Cost-Income-Ratio max. 62,0%; Eigenkapitalrendite mind. 7,0% Gesamtkapitalquote mind. 17,0% Ergebnisberichterstattung ab 2023 nicht mehr quartalsweise - Dufry sichert sich neuen Vertrag am indischen Kempegowda International Airport - Talenthouse Q3: Bruttogewinn auf pro Forma-Basis +5% gg VJ - Zuger KB wird von Standard & Poor's mit Rating "AA+" eingestuft NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Swiss Fibre Net: Weko genehmigt neues Glasfasermodell PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Addex: Armistice Capital Master Fund Ltd. meldet Anteil von 32,1% - U-blox: Norges Bank meldet Anteil von <3% - UBS meldet Eigenanteil von 11,42%/5,27% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Swiss Life: Conf. Call 9 Mte (9.00 Uhr) - Bobst: Investorentag (11.00 - 14.00 Uhr) Donnerstag: - Zurich Insurance: Update 9 Mte (Conf. Call 08.30/13.00 Uhr) - Montana Aerospace: Ergebnis Q3 - Swiss Steel: Ergebnis Q3 - Vontobel: Update 9 Mte/Investorentag (Conf. Call 09.00 Uhr) - Züblin: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30 Uhr) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Oktober 2022 (nachbörslich) - ao GV: Formulafirst: (Liquidierung etc.), London Freitag: - Richemont: Ergebnis H1 (Conf. Call 08.00/09.30 Uhr) - Addex: Ergebnis Q3 (Conf. Call 16.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (11.00 Uhr) Ausland: - US: Lagerbestände Grosshandel 09/22 (endgültig) (16.00 Uhr) EIA Ölbericht (Woche) (16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.11.2022 IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Bobst (nach Going Private geplant) - Spice Equity (nach Übernahme geplant) - Valora (nach Übernahme geplant) - Vifor (bewilligt, Termin noch offen) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Credit Suisse (Rechte-Handel 28.11.-6.12., Kotierung neue Aktien 9.12.) - Meyer Burger (Bezugsfrist bis 9.11.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9926 - USD/CHF: 0,9864 - Conf-Future: +55 BP auf 144,18% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 1,202% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,71% auf 10'827 Punkte - SLI (Dienstag): +1,18% auf 1'647 Punkte - SPI (Dienstag): +0,79% auf 13'844 Punkte - Dax (Dienstag): +1,15% auf 13'689 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +0,39% auf 6'442 Punkte

awp-robot/sw/