- - SMI vorbörslich: -0,55% auf 10'844,05 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -1,95% auf 32'513,94 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -2,48% auf 10'353,17 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -0,98% auf 27'446,10 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Zurich 9 Mte: Bruttoprämien P&C 33'495 Mio USD (AWP-Konsens: 33'446 Mio) Bruttoprämien Farmers 20212 Mio USD (AWP-Konsens: 20'014) Hurrikan Ian mit Nettoauswirkungen von 550 Mio USD vor Steuern Katastrophenschadenquote ca. 2 Prozentpunkte über lang. Trend Haben rund 1,1 Mio Privatkunden dazugewonnen (H1: über 0,9 Mio) Rechnen mit pos. Margentrend im Firmenkundengschäft bis Anfang 2023 Prämiensätze bei Firmen liegen bis 2023 über Schaden-Kosten-Trend Zurich-CEO: Sind auf gutem Weg, Finanzziele bis Ende 2022 zu übertreffen Zurich-CFO: Werden in den USA Katastrophen-Exposure reduzieren Streben Preiserhöhungen auch bei Privatkunden an Sind gut kapitalisiert auch mit Blick auf Ausschüttungen Vorbörsliche Indikation -0,5% - Montana Aerospace 9 Mte: Umsatz 922,6 Mio Euro (VJ 548,3 Mio) Adj. EBITDA 55,1 Mio Euro (VJ 43,0 Mio) Herausforderungen wie Energiekosten, Lieferketten bleiben 2022: Prognose bestätigt Weiter Nettoumsatz von etwa 1,1 Mrd Euro erwartet Ber. EBITDA im hohen zweistelligen Mio-Bereich erw. - Swiss Steel Q3: Umsatz 946,8 Mio EUR (VJ 765,0 Mio) Adj. EBITDA 9,6 Mio EUR (VJ 41,8 Mio) Konzernergebnis -37,4 Mio EUR (VJ 3,6 Mio) Weitere Massnahmen zur Anpassung der Produktion und Kosten 2022: Erwarten adj. EBITDA am unteren Ende von 220-260 Mio Euro Rechnen mit gedämpfter Marktnachfrage und Margenrückgang - Vontobel 9 Mte: Verwaltetete Vermögen 201,2 Mrd Fr. (Ende Juni: 208,6 Mrd) Nettoneuged - 3,4 Mrd Fr. Nettoneugeldabfluss 3,4 Mrd Fr. Q3: Gesamtergebnis lag unter dem Vorjahr Beschleunigtes Wachstum in den USA geplant. Wachstums- und Ertragsziele unverändert bis 2024 fortgeschrieben bestätigt Strategie und Ziele rechnet für Gesamtjahr mit 40-70 Mio Fr. tieferen Kosten - Züblin H1: Mietertrag 4,4 Mio Fr. (VJ 4,2 Mio) EBITDA 3,0 Mio Fr. (VJ 2,6 Mio) Reingewinn 3,4 Mio Fr. (VJ 2,0 Mio) Leerstandquote bei 9,7% (Ende 21/22: 7,9%) H2: Weiterhin nachhaltiges Wachstum angestrebt - Ascom erhält Auftrag für IP-DECT Infrastruktur für Schweizer Kernkraftwerk - BLKB: S&P erhöht Kreditrating auf "AA+" - Evolva erhält weitere Zulassung für Veri-te Resveratrol in Brasilien - Meyer Burger schliesst Kapitalerhöhung über 250 Mio Fr. ab - Molecular Partners präsentiert positive Daten zu Phase 1-Studie mit MP0317 NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Globus-Chef: "Wir werden bis Ende Jahr profitabel sein" (HEADLINE) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Achiko: Negma Group Ltd meldet Anteil von 15,63% - Addex: New Leaf Venture Management III LLC, meldet Anteil von <3% - Medmix: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von <3% - Relief meldet Eigenanteil von 4,743%/59,351% - U-blox: Blackrock meldet Anteil von 2,95% - Zur Rose: UBS Group AG meldet Anteil von 19,99% - Zurich Insurance: UBS Fund Management meldet Anteil von <3% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Zurich Insurance: Update 9 Mte (Conf. Call 13.00 Uhr) - Vontobel: Update 9 Mte/Investorentag (Conf. Call 09.00 Uhr) - Züblin: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30 Uhr) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Oktober 2022 (nachbörslich) - ao GV: Formulafirst: (Liquidierung etc.) Freitag: - Richemont: Ergebnis H1 (Conf. Call 08.00/09.30 Uhr) - Addex: Ergebnis Q3 (Conf. Call 16.00 Uhr) Montag: - Sonova: Ergebnis H1 (Webcast 13.00 Uhr) - Accelleron: Trading Update Q3 - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Rede Thomas Jordan anlässlich Konferenz "SNB and its Watchers" (Freitag) - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Oktober 2022 (Montag) Ausland: - US: Konsumentenpreise 10/22 (14.30 Uhr) Realeinkommen 10/22 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.11.2022 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Bobst (nach Going Private geplant) - Spice Equity (nach Übernahme geplant) - Valora (nach Übernahme geplant) - Vifor (bewilligt, Termin noch offen) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Credit Suisse (Rechte-Handel 28.11.-6.12., Kotierung neue Aktien 9.12.) - Meyer Burger (Bezugsfrist bis 9.11.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9863 - USD/CHF: 0,9839 - Conf-Future: +55 BP auf 144,68% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 1,097% (Mittwoch) - BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,71% auf 10'904 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,48% auf 1'654 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,74% auf 13'947 Punkte

awp-robot/sw/uh