- SMI vorbörslich: -0,70% auf 11'049,76 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,10% auf 33'748 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +1,88% auf 11'323 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -1,06% auf 27'963 Punkte (08.00 Uhr) - UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche erreicht mit Alzheimer-Kandidaten gesteckte Ziele nicht - Kandidat hat Krankheitsverschlechterung nicht verlangsamt Grad der Beta-Amyloid-Entfernung war geringer als erwartet vorbörsliche Indikation -4,8% - Sonova H1: Umsatz 1846,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1823 Mio) EBITA adj. 398,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 398 Mio) Reingewinn 296,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 303 Mio) 2022/23: Im August veröffentlichter Ausblick gilt weiterhin Erwarten unt. Ende der Bandbreite bei Umsatzw. zu erreichen Ausblick widerspiegelt Verlangsamung des globalen Marktes Makrökonomisches Umfeld bleibt schwierig Vorübergehende Aussetzung/Nichtverlängerung von g. US-Vertrag Lumity-Launch wird zu Wachstum beitragen Kostenkontrolle/Preiserhöhungen zum Eingrenzen neg. Effekte vorbörsliche Indikation -2,6% Accelleron erhöht bisherige Prognosen 2022 Neu 2022: Organisches Umsatzwachstum in LW von 8% (alt rund 6%) erw. Operative Gewinnmarge (EBITA) von 24,5 Prozent erwartet Anhaltend positives Momentum in Schlüsselmärkten Servicegeschäft in allen relevanten Märkten gewachsen vorbörsliche Indikation +3,2% - Achiko beginnt Auslieferung von Corona-Testkit Aptamex in Indonesien - Bobst startet Dekotierungsverfahren von SIX - Orascom DH: Ägyptische Tochter steigert Umsatz nach 9M um 36 Prozent ODE steigert Gewinn nach 9M um 26 Prozent auf 1,53 Mrd EGP - Relief: Endgültige Vergleichsvereinbarungen mit NRx angekündigt wird NRx Meilensteinzahlungen und Umstzbeiträge für Aviptadil leisten - Wisekey ernennt Renae Rae zur Verkaufschefin Nordamerika (HEADLINE) NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Mobimo: Blackrock meldet Anteil von 5,01% - Talenthouse meldet Eigenanteil von <3%/86,64% - Zehnder: Swisscanto meldet Anteil von <3% PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Sonova: Ergebnis H1 (Webcast 13.00 Uhr) Dienstag: - Alcon: Ergebnis Q3 (22.30 Uhr) Mittwoch - Alcon: Conf. Call Ergebnis Q3 (14.00 Uhr) - Orascom DH: Ergebnis Q3 (Conf. Call 15.00 Uhr) - Ypsomed: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Zurich Insurance: Investor Day (ab 10.30 Uhr) - Comet: Capital Markets Day (09.30 - 12.15 Uhr) - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Oktober 2022 (8.30 Uhr) Erste Schätzung Logiernächte Oktober (Dienstag) Ausland: - EU: Industrieproduktion 09/22 (11.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.11.2022 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Bobst (Dekotierung beantragt) - Spice Equity (nach Übernahme geplant) - Valora (nach Übernahme geplant) - Vifor (bewilligt, Termin noch offen) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Credit Suisse (Rechte-Handel 28.11.-6.12., Kotierung neue Aktien 9.12.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9766 - USD/CHF: 0,9465 - Conf-Future: 189 BP auf 144,90% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 1,019% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,06% auf 11'127 Punkte - SLI (Freitag): +1,26% auf 1'725 Punkte - SPI (Freitag): +0,08% auf 14'256 Punkte - Dax (Freitag): +0,56% auf 14'225 Punkte - CAC 40 (Freitag): +2,55% auf 6'595 Punkte

awp-robot/sw/uh