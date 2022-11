STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt wird am Dienstag im frühen Handel wenig verändert erwartet. Die Vorgaben sind uneinheitlich. In New York ging es abwärts, in China teilweise deutlich aufwärts. Positiv bewerten Börsianer die Signale für ein politisches Tauwetter zwischen China und den USA. - SMI vorbörslich: +0,22% auf 11'024,07 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): -0,63% auf 33'537 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -1,12% auf 11'196 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,10% auf 27'990 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - CS vereinbart Verkauf von "Securitized Products" an Apollo - Nestlé laut Greenpeace auf drittem Rang bei Plastikverschmutzung - Roche erhält FDA-Zulassung für Test bei Eierstockkrebs - Adval Tech-Mitarbeitende in Deutschland beteiligen sich an Warnstreik - Cicor kauft zwei Geschäftseinheiten von Phoenix Mecano - Hochdorf ernennt Thomas Freiburghaus zum neuen CFO - Idorsia-Schlafmittel ist nun in Deutschland und Italien erhältlich - Medacta legt Patenstreit mit Conformis bei - VP Bank gruppiert um und ernennt neue CEO für Schweizer Bank - Wisekey beteiligt sich an Joint Venture im Bereich Edelmetalle NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - JP: Q3 REAL GDP -0.3% Q/Q; MNI MEDIAN +0.3% - CN: OCT UNEMPLOYMENT RATE +5.5% VS SEP +5.5%B OCT RETAIL SALES -0.5% Y/Y VS MEDIAN +0.7% Y/Y OCT INDUSTRIAL OUTPUT +5.0% Y/Y VS MEDIAN +5.2% Y/Y YTD FIXED-ASSET INVESTMENT +5.8% Y/Y VS MEDIAN +5.9% Y/Y JAN-OCT PROPERTY INVESTMENT -8.8% Y/Y VS JAN-SEP -8.0% Y/Y - GB: Arbeitslosenquote Aeptember 3,6% (Prognose 3,5) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - ABB: Blackrock meldet Anteil von 5,03% - Accelleron: Cevian Capital erhöht Anteil auf 5,13% - Meyer Burger: Norges Bank meldet Anteil von 5,04% - Mobimo: Blackrock meldet Anteil von 4,998% - Zur Rose: Blackrock meldet Anteil von 3,02%/1,46% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Alcon: Ergebnis Q3 (22.30 Uhr) Mittwoch: - Alcon: Conf. Call Ergebnis Q3 (14.00 Uhr) - Orascom DH: Ergebnis Q3 (Conf. Call 15.00 Uhr) - Ypsomed: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Zurich Insurance: Investor Day (ab 10.30 Uhr) - Comet: Capital Markets Day (09.30 - 12.15 Uhr) Donnerstag: - Baloise: Update Q3 - Datacolor: Dividende/Geschäftsbericht 2021/22 - LM Group: Ergebnis Q3 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Zwahlen et Mayr: aoGV zu VR-Wahlen (17.30 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Wohnimmobilienpreisindex Q3 (08.30 Uhr) - BFS: Erste Schätzung Logiernächte Oktober (14.00 Uhr) - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Oktober 2022 (Donnerstag) Ausland: - EU: BIP Q3/22 (2. Veröffentlichung; 11.00 Uhr) Handelsbilanz 09/22 (11.00 Uhr) Beschäftigung Q3/22 (11.00 Uhr) - US: Empire-State-Index 11/22 (14.30 Uhr) Erzeugerpreise 10/22 (14.30 Uhr) API Ölbericht (Woche; 22.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.11.2022 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Bobst (Dekotierung beantragt) - Spice Equity (nach Übernahme geplant) - Valora (nach Übernahme geplant) - Vifor (bewilligt, Termin noch offen) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Credit Suisse (Rechte-Handel 28.11.-6.12., Kotierung neue Aktien 9.12.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.12 Uhr) - EUR/CHF: 0,9751 - USD/CHF: 0,9426 - Conf-Future: -54 BP auf 144,36% (Montag) - SNB: Kassazinssatz 1,056% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -1,15% auf 11'000 Punkte - SLI (Montag): -1,05% auf 1'707 Punkte - SPI (Montag): -1,07% auf 14'104 Punkte - Dax (Montag): +0,62% auf 14'313 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,80% auf 6'609 Punkte

awp-robot/sw/ra