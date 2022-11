- SMI vorbörslich: +0,11% auf 11'038,51 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,17% auf 33'593 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +1,45% auf 11'358 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,14% auf 28'028 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Alcon Q3: Umsatz 2124 Mio USD (AWP-Konsens: 2125 Mio) Kernergebnis je Aktie 0,5 USD (AWP-Konsens: 0,50 USD) Umsatz Surgical 1216 Mio USD (VJ 1161 Mio) Ergebnis je Aktie 0,23 USD (VJ 0,00 USD) Op. Kernmarge 17,2% (AWP-Konsens: 17,3%) Op. Marge 9,7% (AWP-Konsens: 9,5%) Kernergebnis je Aktie 0,50 USD (AWP-Konsens: 0,50 USD) Umsatz Vision Care 908 Mio USD (VJ 923 Mio) 2022: Ausblick angepasst; starkes Wachstum; negativer Dollar-Effekt Erwarten nur noch Umsatz von 8,5 bis 8,7 Mrd Core-op-Marge bei 18,0 bis 18,5% erw Core diluted EPS bei 2,20 bis 2,25 USD erw. Währungsbereinigtes Nettoumsatzwachstum 10-11% erwarte vorbörsliche Indikation -0,6% - Zurich: Streben EK-Rendite auf Basis BOP mind. 20% an (bisher mind 14%) Wachstum Gewinn je Aktie von jährlich mind. 8% (bisher: mind. 5%) Cash Remittances über 13,5 Mrd USD bis 2025 (bisher: mind. 11,5 Mrd) Dividendenpolitik bleibt unverändert Wollen weiterhin ca. 75% des zurechenbaren Reingewinns ausschütten Wollen Margen in P&C und Gewinnne in Lebensversich. weiter steigern Unverändert SST-Quote von mind. 160% angestrebt Bestrebt, den Anteil der Erträge aus nachhalt. Leistungen zu erhöhen setzt neue Ziele für 2023 bis 2025 vorbörslich +0,7% - SGS: Verbessertes Momentum von Juli bis Oktober Guidance 2022 für op. Gewinn gesenkt - neu auf "ähnlichem Niveau" Organischwes Wachstum in den ersten 10 Monaten 2022 bei 6,2% Wachstum im Jahr 2022 am oberen Ende der Zielspanne erwartet vorbörsliche Indikation -1,1% - Roche: FDA erteilt Zulassung für Test zum Nachweis von Affenpockenvirus erhält US-Notfallzulassung für Affenpocken-Test gegen den Trend vorbörsliche Indikation +0,9% - Basler Regierung kauft der Novartis AG grosses Landstück ab - Comet: Mittelfristiger Ausblick bleibt unverändert 2022: Erwarten Umsatz und Marge am unteren Ende der Spanne bestätigt Wachstumsziele - kurzzeitige Abkühlung erwartet vorbörsliche Indikation -3,6% - CPH 2022: Umsatz von deutlich über 700 Mio Fr. erwartet Umsatz von guter Auftragslage und Preiserhöhungen getrieben Erfreuliche Wachstumsraten in allen Geschäftrsbereichen erwartet operatives Ergebnis in dreistelliger Millionenhöhe - DKSH erhält Vertriebsauftrag von schwedischem Unternehmen Lantmännen - Galenica übernimmt Bahnhof Apotheke Langnau/Cannaplant Übernommene Firma mit Umsatz von 13 Mio Fr. - Highlight-Gruppe: Studhalter tritt aus Verwaltungsräten aus Grund sind Sanktionen gegen Studhalter HLEE: Studhalter will mit Rücktritt Interessen der Gruppe schützen HLEE-Studhalter: Werde mich nach Aufarbeitung wieder zur Wahl stellen Habe seit 2013 keine Verbindung mehr zu Kerimov - Idorsia und Simcere schliessen Lizenzvereinbarung für Daridorexant in China Erhalten von Simcere 30 Mio USD sowie Meilensteinzahlung von 20 Mio - Orascom DH Q3: Gesamtertrag 188,9 Mio Fr. (VJ 145,9 Mio) Adj. EBITDA 54,5 Mio Fr. (VJ 35,4 Mio) Reinergebnis n.M. 12,8 Mio Fr. (VJ 3,7 Mio) Q4: Denken, dass Strategie uns durch Herausforderungen trägt Werden auch weiter Kassenbestand genau im Auge behalten Geschäftsleitung beobachtet Marktentwicklungen genau - Ypsomed H1: EBIT 19,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 18,4 Mio) Umsatz 244,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 250,4 Mio) Reingewinn 15,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 14,6 Mio) Umsatz Delivery Systems 143,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 141,2 Mio) Umsatz Diabetes Care 92,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 99,9 Mio) Für 2023/24 weiter Verdoppelung des EBIT zum Vorjahr erwartet 2022/23: Weiter Verbesserung des EBIT von mindestens 50% erwartet Umsatzwachstum im Rahmen des Vorjahres erwartet - Kinarus: Great Health beauftragt für Prüfung von Partnerschaften in China - Implenia gewinnt diverse Grossaufträge - Volumen 150 Mio Fr. - Schweiter-CEO sieht Stellenabbau nicht als Selbstzweck NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - GB: Verbraucherpreise Oktober +11,1% gg VJ (Prognose +10,7) Verbraucherpreise Oktober +2,0 % gg VM (Prognose +1,8) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Ascom: Mirabaud Asset Management SA meldet Anteil von <3% - Schaffner: Mirabaud Asset Management SA meldet Anteil von 4,25% - UBS meldet Eigenanteil von 11,64%/5,3% - Zur Rose: UBS Group AG meldet Anteil von 19,97% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Alcon: Conf. Call Ergebnis Q3 (14.00 Uhr) - Zurich Insurance: Investor Day (ab 10.30 Uhr) - Orascom DH: Ergebnis Q3 (Conf. Call 15.00 Uhr) - Ypsomed: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Comet: Capital Markets Day (09.30 - 12.15 Uhr) Donnerstag: - Baloise: Update Q3 - Datacolor: Dividende/Geschäftsbericht 2021/22 - LM Group: Ergebnis Q3 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Zwahlen et Mayr: aoGV zu VR-Wahlen (17.30 Uhr) Freitag: - Klingelnberg: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Oktober 2022 (Donnerstag) - BFS: Industrieproduktion Q3 (Freitag) Ausland: - US: MBA Hypothekenanträge (13.00 Uhr) Einzelhandelsumsatz 10/22 (14.30 Uhr) Ex- und Importpreisindex 10/22 (14.30 Uhr) Industrieproduktion 10/22 (15.15 Uhr) Kapazitätsauslastung 10/22 (15.15 Uhr) NAHB-Wohnungsmarktindex 11/22 (16.00 Uhr) Lagerbestände 09/22 (16.00 Uhr) EIA Ölbericht Woche (16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.11.2022 IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Bobst (Dekotierung beantragt) - Spice Equity (nach Übernahme geplant) - Valora (nach Übernahme geplant) - Vifor (bewilligt, Termin noch offen) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Credit Suisse (Rechte-Handel 28.11.-6.12., Kotierung neue Aktien 9.12.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9802 - USD/CHF: 0,9446 - Conf-Future: +20 BP auf 144,56% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 1,105% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,24% auf 11'026 Punkte - SLI (Dienstag): +0,05% auf 1'708 Punkte - SPI (Dienstag): +0,14% auf 14'124 Punkte - Dax (Dienstag): +0,46% auf 14'379 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +0,71% auf 6'642 Punkte

