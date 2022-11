- SMI vorbörslich: +0,23% auf 10'961,62 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -0,12% auf 33'554 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -1,54% auf 11'184 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -0,35% auf 27'931 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Kühne+Nagel übernimmt Logistik für Cabaia in Frankreich - Baloise 9 Mte: Geschäftsvolumen Gruppe 7006 Mio Fr. (AWP-Konsens: 6981 Mio) Volumen Nicht-Leben 3302 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3311 Mio) Geschäftsvolumen Leben 2552 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2581 Mio) Prämien mit Anlagecharakter -25% auf 1151 Mio Fr. Geschätzte SST-Quote Ende September bei 230% (Ende Juni: rund 230%) EBIT Lebengeschäft von über 300 Mio Fr. erwartet Schaden-Kosten-Satz auf H1-Niveau erwartet (H1: 91,9%) Weiter starke Kapitalisierung und robuste Barmittelgenerierung - Datacolor 2021/22: Dividende 20 Fr. je Aktie (VJ 35 Fr.) Wachstum organisch und über Akquisitionen angestrebt Rückgang der Dynamik zeichnet sich ab 2022/23: Umsatz und Profitabilität mindestens gehalten erwartet - LM Group Q3: Umsatz 82,0 Mio EUR (VJ 55,0 Mio) Bereinigter EBITDA 11,9 Mio EUR (VJ 12,6 Mio) Cannavale und Bertoli treten als VR zurück Luca Concone als neuer CEO vorgeschlagen Yann Rousset soll neuer VRP werden aoGV am 21.12. wegen Neubesetzung VR Rückstellung von 34 Mio EUR in Verbindung mit jurist. Untersuchung Absegnung Aktienrückkauf verschoben - finanz. Flexibilität - Varia US 9 Mte: Mieteinnahmen 93,5 Mio USD (VJ 78,8 Mio) Gewinn 163,9 Mio USD (VJ 100,1 Mio) EBITDA 71,0 Mio USD (VJ 61,2 Mio) Stabilisierung der Bewertungen trotz Schwierigkeiten erwartet - Energiedienst erhöht Grundversorgungspreise in Deutschland um ein Drittel - Georg Fischer: Jasmin Staiblin und Riet Cadonau scheiden 2023 aus dem VR aus - Montana Aerospace erhält neuen Auftrag von Airbus für grosse Strukturteile - Vaudoise schliesst Aktienrückkaufprogramm ab - 28'125 Aktien zurückgekauft - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - BAZG: Exporte Oktober zum VM real -1,8%, nominal -1,1% (saisonbereinigt) Handelsbilanzüberschuss Oktober bei 2,98 Mrd Fr. (saisonbereinigt) Importe Oktober zum VM real -0,8%, nominal -1,4% (saisonbereinigt) Uhrenexporte Oktober unbereinigt 2,27 Mrd Fr. (nom. +6,7% gg VJ) Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - ABB: Blackrock meldet Anteil von 5,02% - Accelleron: Swisscanto Fondsleitung AG meldet Anteil von 3,0032% - Calida: UBP Asset Management SA meldet Anteil von 3,034% - Mobimo: Blackrock meldet Anteil von 5,02% - Zur Rose: Blackrock meldet Anteil von 2,65%/1,46%; UBS Group AG 20,08% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - LM Group: Conf. Call Q3/Personalien (10.30 Uhr) - Zwahlen et Mayr: aoGV zu VR-Wahlen (17.30 Uhr) Freitag: - Klingelnberg: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) - SGS: Investor Days 2022 Montag: - Julius Bär: Interim Statement 10 Monate - Cicor: Capital Markets Day (ab 16.30 Uhr) - U-blox: aoGV (Wahlen neue VR-Mitglieder) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Industrieproduktion Q3 (Freitag) Ausland: - EZ: Konsumentenpreise 10/22 (final) (11.00 Uhr) - US: Baubeginne und Baugenehmigungen 10/22 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich) (14.30 Uhr) Philadelphia Fed Business Outlook 11/22 (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.11.2022 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Bobst (Dekotierung beantragt) - Spice Equity (nach Übernahme geplant) - Valora (nach Übernahme geplant) - Vifor (bewilligt, Termin noch offen) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Credit Suisse (Rechte-Handel 28.11.-6.12., Kotierung neue Aktien 9.12.) - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.05 Uhr) - EUR/CHF: 0,9808 - USD/CHF: 0,9453 - Conf-Future: +126 BP auf 145,82% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 1,075% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,81% auf 10'937 Punkte - SLI (Mittwoch): -1,32% auf 1'686 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,96% auf 13'987 Punkte - Dax (Mittwoch): -1,00% auf 14'234 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -0,03% auf 6'607 Punkte

awp-robot/sw/uh