- SMI vorbörslich: +0,09% auf 10'927,73 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -0,02% auf 33'546 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,35% auf 11'145 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,11% auf 27'900 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - CS: Chef der Schweizer Investmentbank erwartet keine substanz. Anpassungen Klimaaktivisten stehen wegen Banken-Blockade vor Zürcher Gericht - Holcim ernennt Steffen Kindler zum CFO - Géraldine Picaud tritt zurück - Zurich startet neues Aktienrückkaufprogramm am 21. November - Highlight-Gruppe steigert Umsatz deutlich - EBIT bricht ein - Kardex: passt Margenziel für 2022 an 2022: Neu EBIT-Marge von rund 9% erwartet Auftragseingang über Vorjahr und zweistelliges Umsatzwachstum 50%-Anteil an Robomotive wird verkauft Robomotive-Abschreiber in tiefer einstelliger Millionenhöhe - Klingelnberg H1: EBIT 4,4 Mio EUR (VJ -40,0 Mio) Umsatz 138,3 Mio EUR (VJ 55,1 Mio) Reinergebnis -1,5 Mio EUR (VJ -42,9 Mio) Bleiben vorsichtig optimistisch für die nächsten Jahre 2022/23: Weiter EBIT-Marge über 6% erwartet Weiter deutliche Umsatzsteigerung erwartet - Leclanché H1: Umsatz 7,6 Mio Fr. (15,2) Betriebsverlust 37,8 Mio Fr. (VJ -24,3 Mio) Nettoverlust -46,8 Mio Fr. (VJ -31,8 Mio) Umwandlung von Schulden in Eigenkapital abgeschlossen - Starrag: CEO Walti verlässt Unternehmen spätestens Ende November 2023 Suche nach Nachfolger eingeleitet - Wisekey 2022: IoT-Segment mit Umsatz von 22,7 Mio USD (+34%) erwartet 2023 Umsatzwachstum bei Halbleiter um 40 Prozent - Bei Zwahlen&Mayr wird ein Verwaltungsrat abberufen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: SNB-Maechler: Inflation über Bereich, den SNB mit Preisstabilität gleichsetzt SNB-Maechler: Rückkehr zu positiven Zinsen bedingt neuen Ansatz für Geldpolitik - Ausland: GB: Einzelhandelsumsatz Oktober +0,6% gg Vormonat (Prognose +0,5) JP: MNI Japan Oct Core CPI +3,6% y/y; Sep +3,0% WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - ABB: Blackrock meldet Anteil von 4,97% - Cembra: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von 5,03% - Clariant: Patrick Bierbaum/Patrick Schmitz-Morkramer melden Anteil von <3% - Holcim: Holcim Ltd meldet Anteil von 3,02%/1,13% - Meyer Burger: Norges Bank meldet Anteil von 4,03%; Swisscanto 3,0792% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Klingelnberg: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) - SGS: Investor Days 2022 (Webcast 12.00 Uhr) Montag: - Julius Bär: Interim Statement 10 Monate (7.00 Uhr) - Cicor: Capital Markets Day (ab 16.30 Uhr) - U-blox: aoGV (Wahlen neue VR-Mitglieder) Dienstag - Achiko: Webcast zu Unternehmensupdate (15.00 Uhr) - U-blox: Capital Markets Day (ab 14.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Industrieproduktion Q3 (8.30 Uhr) Ausland: - US: Frühindikator 10/22 (16.00 Uhr) Wiederverkäufe Häuser 10/22 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.11.2022 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Bobst (Dekotierung beantragt) - Spice Equity (nach Übernahme geplant) - Valora (nach Übernahme geplant) - Vifor (bewilligt, Termin noch offen) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Credit Suisse (Rechte-Handel 28.11.-6.12., Kotierung neue Aktien 9.12.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.19 Uhr) - EUR/CHF: 0,9883 - USD/CHF: 0,9516 - Conf-Future: +4 BP auf 145,86% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 1,018% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,17% auf 10'918 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,25% auf 1'681 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,09% auf 13'975 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,23% auf 14'266 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -0,99% auf 6'576 Punkte

