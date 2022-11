- SMI vorbörslich: -0,23% auf 11'020,55 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,59% auf 33'746 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,01% auf 11'146 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,16% auf 27'945 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB: E-Mobility nimmt im Rahmen einer Privatplatzierung rund 200 Mio Fr. auf hält nach Privatplazierung weiter mehr als 90 Prozent an E-Mobility Geld soll Wachstum von E-Mobility beschleunigen Halten an den Börsenplänen für E-mobility-Geschäft fest - Julius Bär 10 Mte: Verwaltete Vermögen 429 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 431 Mrd) Adj. Cost/Income-Ratio leicht über 66% (AWP-Konsens: 67%) Bruttomarge 85 BP (AWP-Konsens: 83,8 BP) CET1 Kapitalquote 13,9% (Ende 2021: 16,4%) 1 Mrd AuM zu Custody-Vermögen umklassifiziert (Russland) Nettoneugeldwachstum Juli bis Oktober annualisiert 3,3% Ziele 2022 für Cost/Income Ratio und Vorsteuermarge in Reichweite will Rückkaufprogramm bis Ende Februar 2023 abschliessen Vorbörsliche Indikation -0,2% - Holcim lässt Aktien von der Euronext Paris dekotieren - per 30.12.2022 - Nestlé: Nespresso will im Frühling Kaffee-Papierkapsel lancieren - Lastminute: Seco verfügt Rückzahlung von Vergütungen im Umfang von 29 Mio Euro Unternehmen wird Entscheidung von Seco auswerten Haben bereits Rückstellung in Höhe von 34 Mio. EUR getätigt - Xlife Sciences leitet Prüfung strategischer Optionen ein Alle Optionen werden geprüft - auch Übernahme durch Investor - Leclanché bestätigt Umwandlung von Schulden über 41,3 Mio Franken in Aktien - Stadler liefert zehn TRAMLINK-Trams nach Lausanne - Vetropack schlägt Raffaella Marzi zur Wahl in den VR vor NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - DE: Erzeugerpreise OKT +34,5% GG Vorjahr (Prog +42,1) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Addex: Armistice Capital Master Fund meldet Anteil von 24,75%; Addex 40,6% - Cembra: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von 4,99% - Orior: Lombard Odier Asset Management SA meldet Anteil von <3% - Zur Rose: Bank of America Corporation meldet Anteil von 8,6% PRESSE WOCHENENDE/MONTAG - Siehe separate Presseschau ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Cicor: Capital Markets Day (ab 16.30 Uhr) - U-blox: aoGV (Wahlen neue VR-Mitglieder) Dienstag - Achiko: Webcast zu Unternehmensupdate (15.00 Uhr) - U-blox: Capital Markets Day (ab 14.00 Uhr) Mittwoch: - Credit Suisse: aoGV zu Kapitalerhöhung (online 10.30 Uhr) - SoftwareONE: Update Q3 (Conf. Call 09.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Ausland: - USA: Chicago Fed Nat Activity Index (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.12.2022 IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Bobst (Dekotierung beantragt) - Spice Equity (nach Übernahme geplant) - Valora (nach Übernahme geplant) - Vifor (bewilligt, Termin noch offen) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Credit Suisse (Rechte-Handel 28.11.-6.12., Kotierung neue Aktien 9.12.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9821 - USD/CHF: 0,9568 - Conf-Future: +14 BP auf 146,00% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 1,071% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +1,17% auf 11'045 Punkte - SLI (Freitag): +0,99% auf 1'698 Punkte - SPI (Freitag): +1,01% auf 14'116 Punkte - Dax (Freitag): +1,16% auf 14'432 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,56% auf 6'644 Punkte

