- SMI vorbörslich: -0,07% auf 11'076,99 Punkte (08.05 Uhr) - Dow Jones (Montag): -0,13% auf 33'700 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -1,09% auf 11'025 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,61% auf 28'116 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Alcon schliesst Kauf von Aerie Pharmaceuticals ab - Kühne+Nagel beruft Marc Pfeffer in Geschäftsleitung - Obseva löst Überschuldungslage dank Lizenzverkauf von Ebopiprant Verkauf der Ebopiprant-Lizenz beinhaltet Vorauszahlung von 15 Mio USD - U-blox bestätigt Prognosen für GJ 2022 zu Umsatz, EBITDA, EBIT Lieferengpässe sollten sich schrittweise bessern Rekordhohe Auftragsbücher Aktionäre wählen Elke Eckstein und Karin Sonnenmoser in VR - BLKB ernennt Matthias Kottmann per April 2023 zum GL-Mitglied - Helvetia Venture Fund erwirbt Beteiligung am Start-up Urban Connect - Kinarus erhält weiteren Patentschutz für KIN001 in den USA NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Firmenich Q1 22/23: Umsatz +8,8% auf 1246 Mio Fr. PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Meyer Burger: Swisscanto meldet Anteil von <3% - Mobimo: Blackrock meldet Anteil von 4,99% - Wisekey: Joel Arber meldet Anteil von 14,95% - Zur Rose: Blackrock meldet Anteil von 3,53%/1,46% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag - Achiko: Webcast zu Unternehmensupdate (15.00 Uhr) - U-blox: Capital Markets Day (ab 14.00 Uhr) Mittwoch: - Credit Suisse: aoGV zu Kapitalerhöhung (online 10.30 Uhr) - SoftwareONE: Update Q3 (Conf. Call 09.00 Uhr) Donnerstag: - Carlo Gavazzi: Ergebnis H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - OECD-Wirtschaftsausblick inkl. Angaben zur Schweiz (11.00 Uhr) - BFS: Parahotellerie Q3 (Donnerstag) Ausland: - OECD, Wirtschaftsausblick (11.00 Uhr) - EUR: Verbrauchervertrauen 11/22 (vorläufig, 16.00 Uhr) - USA: Richmond Fed Herstellerindex 11/22 (16.00 Uhr) API Ölbericht (Woche, 22.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.11.2022 IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Bobst (Dekotierung beantragt) - Spice Equity (nach Übernahme geplant) - Valora (nach Übernahme geplant) - Vifor (bewilligt, Termin noch offen) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Credit Suisse (Rechte-Handel 28.11.-6.12., Kotierung neue Aktien 9.12.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9814 - USD/CHF: 0,9571 - Conf-Future: +16 BP auf 145,83% (Montag) - SNB: Kassazinssatz 1,039% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,36% auf 11'085 Punkte - SLI (Montag): +0,00% auf 1'698 Punkte - SPI (Montag): +0,32% auf 14'161 Punkte - Dax (Montag): -0,36% auf 14'380 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,89% auf 6'634 Punkte

awp-robot/sw/