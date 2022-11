- SMI vorbörslich: +0,35% auf 11'112,74 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +1,18% auf 34'098 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +1,36% auf 11'174 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): geschlossen wegen Feiertag UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - CS Q4: Investment Bank und Gruppe mit Vorsteuerverlust von bis zu 1,5 Mrd CHF Negativer Einfluss Marktbedingungen auf alle Division Vor allem IB von Verlangsamung Kapitalmärkte beeinträchtigt Kundenaktivität in Divisionen Wealth Management und Swiss Bank gedämpft Vermögensverwaltung wird wahrscheinlich Verlust im Q4 2022 schreiben Bank erwartet, dass Marktbedingungen in kommenden Monaten anhalten werden Nettoabflüsse per 11. November 2022 bei rund 6% der AuM (per Ende Q3) Fortschritte bei der Senkung der Kostenbasis der Gruppe um 15% Massnahmen zu Verringerung Personalbestand um 5% bereits eingeleitet Setzen die am 27. Oktober beschriebenen Massnahmen weiter um Verlust von rund 75 Mio Fr. durch Verkauf Allfunds-Beteiligung Liquiditätsanforderungen an LCR und NSFR auf Gruppenebene eingehalten Abflüsse im WM haben noch nicht umgekehrt - Stabilisierung bei Swiss Bank Bestätigt Prognose vom 27.10. für Eigenkapitalquote vorbörsliche Indikation -1,7% - Kühne+Nagel erhält die erste Boeing 747-8 von Atlas Air - Novartis startet mit Medicines for Malaria Venture (MMV) Phase-III-Studie - Ems-Chemie: Auftragsvolumen im Q4 stärker beeinträchtigt als erwartet 2022: Erwarten leicht höheren Nettoumsatz und leicht tieferen EBIT korrigiert Prognosen wegen schlechterer weltwirtschaftlicher Lage vorbörsliche Indikation -2,7% - SoftwareOne Q3: EBITDA adj. 44,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 37,3 Mio) BG Solutions&Services 96,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 101,3 Mio) Bruttogewinn 215,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 218,3 Mio) EBITDA-Marge adj. 20,8% (AWP-Konsens: 17,1%) BG Software&Cloud 119,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 116,9 Mio) 2022: Ausblick bekräftigt, robuste Aussichten Aktienrückkauf über bis zu 70 Mio CHF geplant, Start Q1 2023 SoftwareOne vorbörsliche Indikation +4,8% - Comet: Michael Kammerer, Leiter Plasma Control Technologies, tritt zurück - Helvetia zahlt Hybridanleihe zum ersten Kündigungstermin zurück - Implenia unterzeichnet Vertrag mit Deutsche Asset One und Union Investment - Kuros schliesst Patientenrekrutierung für Phase-II Studie mit Fibrin-PTH ab - SHL Telemedicine erhält Auftrag von AOK Plus NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schwweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Meyer Burger: Swisscanto meldet Anteil von 3,0187% - Zur Rose: Norges Bank meldet Anteil von <3%; UBS Group AG 19,22% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Credit Suisse: aoGV zu Kapitalerhöhung (online 10.30 Uhr) - SoftwareONE: Update Q3 (Conf. Call 09.00 Uhr) Donnerstag: - Carlo Gavazzi: Ergebnis H1 - Orell Füssli: Investorentag (09.00 - 13.30 Uhr) Freitag: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Parahotellerie Q3 (Donnerstag) - BFS: Beschäftigungsbarometer Q3 (Freitag) Ausland: - DE: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/22 (09.30 Uhr) - ZO: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/22 (10.00 Uhr) - US: Auftragseingang langlebige Güter 10/22 (vorläufig, 14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14.30 Uhr) PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/22 (1. Veröff., (15.45h) Uni Michigan Konsumentenvertrauen 11/22 (16.00 Uhr) Verkauf neuer Häuser 10/22 (16.00 Uhr) EIA Ölbericht (Woche, 16.30 Uhr) FOMC Sitzungsprotokoll 2.11.22 (20.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.11.2022 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Bobst (Dekotierung beantragt) - Spice Equity (nach Übernahme geplant) - Valora (nach Übernahme geplant) - Vifor (bewilligt, Termin noch offen) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Credit Suisse (Rechte-Handel 28.11.-6.12., Kotierung neue Aktien 9.12.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9831 - USD/CHF: 0,9505 - Conf-Future: -12 BP auf 145,65% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,991% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,10% auf 11'074 Punkte - SLI (Dienstag): -0,10% auf 1'697 Punkte - SPI (Dienstag): -0,05% auf 14'153 Punkte - Dax (Dienstag): +0,29% auf 14'422 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +0,20% auf 6'658 Punkte

awp-robot/sw/uh