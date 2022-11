- SMI vorbörslich: +0,09% auf 11'104,56 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,28% auf 34'194 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,99% auf 11'285 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,95% auf 28'383 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Carlo Gavazzi H1: EBIT 19,5 Mio Fr. (VJ 15,9 Mio) Auftragseingang 133,1 Mio Fr. (VJ 121,0 Mio) Umsatz 104,7 Mio CHF (VJ 92,6 Mio) Reingewinn 13,8 Mio Fr. (VJ 11,2 Mio) China und Asien weiter mit Herausforderungen konfrontiert H2: Allmähliche Verlangsamung gegenüber H1 möglich Europa wird Hauptwachstumsmotor bleiben Nord- und Südamerika weiter nachhaltiges Wachstum erwartet - Orell Füssli will bis 2028 60-80% des Nettogewinns als Dividende ausschütten will bis 2028 eine EBIT-Marge von über 8% erreichen will bis 2028 im digital Geschäft 30-50 Mio Fr. generieren will bis 2028 Umsatz von 300 Mio Fr. erreichen - Edisun nimmt mit Anleihe 35 Mio Fr. auf - mehr als geplant - Orior schlägt Remo Brunschwiler als neuen VR-Präsidenten vor NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Leonteq: Swisscanto meldet Anteil von 4,972% - Wisekey: Joel Arber meldet Anteil von 15,51% - Zurich Insurance: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,02% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Orell Füssli: Investorentag (09.00 - 13.30 Uhr) Freitag: - keine Termine Montag - Epic: Kennzahlen 9 Mte (07.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Parahotellerie Q3 (08.30 Uhr) - BFS: Beschäftigungsbarometer Q3 (Freitag) Ausland: - DE: ifo-Geschäftsklima Novbember 2022 (10.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.12.2022 IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Bobst (Dekotierung beantragt) - Spice Equity (nach Übernahme geplant) - Valora (nach Übernahme geplant) - Vifor (bewilligt, Termin noch offen) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Credit Suisse (Rechte-Handel 28.11.-6.12., Kotierung neue Aktien 9.12.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9819 - USD/CHF: 0,9407 - Conf-Future: +58 BP auf 146,23% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 1,007% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,18% auf 11'094 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,35% auf 1'703 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,33% auf 14'200 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,04% auf 14'428 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,67% auf 6'679 Punkte

