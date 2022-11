- SMI vorbörslich: +0,10% auf 11'168,79 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): Börse war geschlossen wegen Feiertag - Nasdaq Comp (Donnerstag): Börse war geschlossen wegen Feiertag - Nikkei 225 (Freitag): -0,35% auf 28'283 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Credit Suisse publiziert endgültige Bedingungen der Kapitalerhöhung CS: "Qualifizierte Investoren" (u.a. Saudi Nat. Bank) erwerben 462 Mio Aktien Saudi National Bank (SNB) hält jetzt 9,9% der Aktien Bieten neue Aktien in Bezugsrechtsangebot zu 2,52 Franken an CS-Aktionäre können für 7 Bezugsrechte 2 Aktien erwerben bieten im Rahmen von Bezugsrechtsangebot 889 Mio neue Aktien zum Kauf an rechnet aus beiden Kapitalerhöhungen mit Gesamteinnahmen von 4,0 Mrd Fr. - Nestlé investiert 1,8 Milliarden Franken in Saudi-Arabien - Helvetia: Verkauf der Versicherungsgesellschaft Sa Nostra Vida abgeschlossen Caser erzielt durch Verkauf zweistelligen Millionengewinn SST-Quote verbessert sich im tiefen zweistelligen Prozentbereich Verkaufspreis zu Sa Nostra Vida-Deal beträgt 262 Millionen Euro - Kardex: Jens Fankhänel verlässt Unternehmen per Ende Februar 2023 Nachfolgeprozess wird per sofort eingeleitet - Zur Rose schliesst Logistikstandort Eurapon Bremen - 90 Angestellte betroffen Nächster wichtiger Schritt in Richtung Profitabilität reduziert Komplexität in Deutschland-Geschäft - Ypsomed und CamDiab lancieren das System für automatisierte Insulindosierung - BCGE: Berufungsgericht bestätigt Urteil gegen ehemaligen IT-Dienstleister NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: DE: GFK-Konsumklima für Dezember -40,2 PKT (Prognose -39,6); gg -41,9 VM WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Molecular Partners: GAM Holding AG meldet Anteil von 2,98% PRESSE FREITAG - NSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - keine Termine Montag - Epic: Kennzahlen 9 Mte (07.00 Uhr) Dienstag: - Nestlé: Investor Seminar (ab 08.30), Barcelona - Aryzta: Trading Update Q1 - Dottikon ES: Ergebnis H1 - Santhera: aoGV (Kapitalerhöhung) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Beschäftigungsbarometer Q3 (08.30 Uhr) - Seco: BIP Q3 2022 (Dienstag) Ausland: - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.12.2022 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Bobst (Dekotierung beantragt) - Spice Equity (nach Übernahme geplant) - Valora (nach Übernahme geplant) - Vifor (bewilligt, Termin noch offen) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Credit Suisse (Rechte-Handel 28.11.-6.12., Kotierung neue Aktien 9.12.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9839 - USD/CHF: 0,9444 - Conf-Future: +58 BP auf 146,81% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,94% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,57% auf 11'158 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,80% auf 1'716 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,62% auf 14'288 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,78% auf 14'540 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,75% auf 6'707 Punkte

awp-robot/sw/kw