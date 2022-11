STIMMUNG - Am Schweizer Aktienmarkt werden am Montag tiefere Kurse erwartet. Nach den Gewinnen der vergangenen Wochen fehlten dem Markt die Impulse für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung und daher sei mit einer Konsolidierung zu rechnen, heisst es am Markt. Zudem sorgen sich die Anleger um die Entwicklung in China, wo es in den vergangenen Tagen wegen der strikten Massnahmen der chinesischen Null-Covid-Politik zu den grössten Demonstrationen seit Jahrzehnten gekommen ist. Dies stimme die Anleger vorsichtig, heisst es weiter - SMI vorbörslich: -0,49% auf 11'112,78 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,45% auf 34'347 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -0,52% auf 11'226 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -0,42% auf 28'163 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Aryzta Q1: Umsatz 509,1 Mio EUR (AWP-Konsens: 501,1 Mio) Org. Wachstum 22,0% (AWP-Konsens: 18,9%) Org. Wachstum Europa 22,1% (VJ 10,1%) Org. Wachstum Rest der Welt 21,4% (VJ 7,9%) 2023: Bestätigen Guidance für Gesamtjahr Wollen Verbesserungen bei allen Schlüsselkennzahlen erzielen Erwarten Beschleunigung in der zweiten Jahreshälfte Ausblick berücksichtigt Risiken wegen Inflation/Umfeld - Forbo: CEO Michael Schumacher wird Unternehmen Ende November verlassen Jens Fankhänel wird neuer CEO Neuer CEO beginnt am 1.3.2023 - This E. Schneider CEO ad interim Gut gewappnet für die anstehenden Herausforderungen Rücktritt von Schumacher wegen unterschiedlicher Auffassungen erwartet für 2022 ein Konzernergebnis von rund 100 Mio Fr. vorbörsliche Indikation -10% - BKW platziert neuen kommittierten Syndikatskredit über 1,5 Mrd Fr. - DKSH vertreibt Nasenspray von Nuance Pharma in Hongkong und Macao - Epic 9 Mte: Gesamtertrag (Mietertrag etc.) 46,9 Mio. Fr. - SNB: SNB Bills mit Rendite von 0,627% für 29 Tage und 0,906% für 168 Tage - Stadler: Lucius Gerig wird neuer Leiter der Division Schweiz - Xlife: Portfoliogesellschaft Alytas Therapeutics geht Kooperation ein NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Basilea: Blackrock meldet Anteil von 2,99% - Minoteries: Familie Amaudruz meldet Anteil von 4,06% - Obseva meldet Eigenanteil von 17,69%/55,47% - Tecan: Invesco Limited meldet Anteil von 2,86% - U-blox: Blackrock meldet Anteil von 2,96% PRESSE MONTAG - ABB kurz vor Einigung in Südafrika (Wall Street Journal) PRESSE WOCHENENDE - Siehe separate Presseschau ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Dienstag: - Nestlé: Investor Seminar (ab 08.30 Uhr) - Dottikon ES: Ergebnis H1 - Santhera: aoGV (Kapitalerhöhung) Mittwoch: - Novartis: ESG Investor Day - Youngtimers: Ergebnis H1 - GV: Aryzta WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: BIP Q3 2022 (Dienstag) - KOF Konjunkturbarometer November (Mittwoch) - CS-CFA Index November (Mittwoch) Ausland: - US: Dallas Fed Verarbeitende Industrie (16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.12.2022 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Bobst (Dekotierung beantragt) - Spice Equity (nach Übernahme geplant) - Valora (nach Übernahme geplant) - Vifor (bewilligt, Termin noch offen) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Credit Suisse (Rechte-Handel bis 6.12., Bezugsfrist bis 8.12. 12.00 Uhr, Kotierung neue Aktien 9.12.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9812 - USD/CHF: 0,9452 - Conf-Future: -115 BP auf 145,66% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 1,008% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,09% auf 11'168 Punkte - SLI (Freitag): -0,19% auf 1'713 Punkte - SPI (Freitag): +0,03% auf 14'292 Punkte - Dax (Freitag): +0,01% auf 14'541 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,50% auf 6'712 Punkte

awp-robot/sw/kw