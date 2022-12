- SMI vorbörslich: +1,59% auf 11'217,62 Punkte (08.05 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +2,18% auf 34'590 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +4,41% auf 11'468 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,92% auf 28'226 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche verkürzt mit subkut. Krebstherapie Behandlungsdauer auf wenige Minuten - Phoenix Mecano mit neuen Mittelfristzielen: will bis 2026 duchschnittlich um 6-10% wachsen strebt mittelfristig EBIT-Marge im Bereich von 8-12% an strebt mittelfristig ROCE von 15% an - Aryzta-Aktionäre winken an GV alle VR-Anträge durch - European Property Holding 9 Mte: Mieteinnahmen bei 52,04 Mio Euro - Meyer Burger findet ersten Vertriebspartner für Solardachziegel - Valiant: Buchgewinn aus Immobilienverkauf von 25,5 Mio Franken - Valora: Dekotierungsgesuch genehmigt - Termin noch offen - Xlife: Gesellschaft geht Produktpartnerschaft im Bereich Biochirurgie ein - Youngtimers H1: EBIT 1,8 Mio Fr., Nettogewinn 594'000 Fr. - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - BWO: Hypo-Referenzzinssatz für Mietverhältnisse bleibt bei 1,25% Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Cembra: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von 4,96% - Zur Rose: JPMorgan meldet Anteil von 13,931%/5,962% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag - Phoenix Mecano: Kapitalmarkttag (09.30 - 14.00 Uhr) Freitag: - VAT: Kapitalmarkttag (10.30-14.45 Uhr) Montag: - Youngtimers: Investorentag WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BWO: Publikation Hypo-Referenzzinssatz (MK 09.00 Uhr) - BFS: Detailhandelsumsätze Oktober (08.30 Uhr) Landesindex der Konsumentenpreise November 2022 (08.30 Uhr) - Einkaufsmanager-Index (PMI) November 2022 (09.30 Uhr) - BFS: Logiernächte Oktober/Sommersaison (Montag) Ausland: - DE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/22 (2. Veröffentlichung) (09.55 Uhr) - EZ: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/22 (2. Veröffentlichung) (10.00 Uhr) - US: Private Einkommen und Ausgaben 10/22 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14.30 Uhr) PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/22 (2. Veröffentlichung) (15.45 Uhr) Bauinvestitionen 10/22 (16.00 Uhr) ISM Verarbeitendes Gewerbe 11/22 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.12.2022 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Bobst (Dekotierung beantragt) - Spice Equity (nach Übernahme geplant) - Valora (bewilligt, Termin noch offen) - Vifor (bewilligt, Termin noch offen) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Credit Suisse (Rechte-Handel bis 6.12., Bezugsfrist bis 8.12. 12.00 Uhr, Kotierung neue Aktien 9.12.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9847 - USD/CHF: 0,9419 - Conf-Future: +26 BP auf 145,43% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 1,055% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,45% auf 11'128 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,46% auf 1'700 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,47% auf 14'200 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,29% auf 14'397 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +1,10% auf 6'739 Punkte

