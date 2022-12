- - SMI vorbörslich: -0,02% auf 11'236,23 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -0,56% auf 34'395 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,13% auf 11'482 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -1,59% auf 27'778 Punkte (08.00 Uhr) - UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB: Bundesanwaltschaft schliesst Strafverfahren zu Korruptionsfall ab Busse von 4 Millionen Schweizer Franken Südafrikanische Behörden hatten bereits gestern Busse dazu erteilt - ABB eröffnet voll automatisierte Roboterfabrik in Shanghai - VAT gibt neue Ziele für nächste Strategieperiode bekannt 2027: Nettoumsatz 1,8 - 2,2 Mrd Fr. - EBITDA-Marge von 32-37% Dividendenausschüttung von bis zu 100% des Free Cashflow F&E-Ausgaben von 5-6% des Umsatzes Investitionsausgaben von 4-5% des Umsatzes Free Cashflow-Umwandlungsrate von 60-65% des EBITDA EBITDA-Margenkorridor von 32-37% des Umsatzes Guidance 2022: Bestätigt EBITDA-Marge-Ziel von 35% Konzernumsatz dürfte knapp über 1,1 Mrd. Fr. erreichen Erwarten kurzfristig eine zyklische Abschwächung der Nachfrage Prognostizieren weiterhin günstiges mittelfristiges Nachfrageumfeld vorbörsliche Indikation +1,9% - Ams Osram: Verkauf von Traxon Technologies ist vollzogen - Roche baut Onkologiegeschäft in Kasachstan aus - Zurich schliesst Verkauf des ital. Lebens- und Rentenversicherungsgesch. ab Transaktion erhöht SST-Quote um 8 Prozentpunkte - PolyPeptide: Operative Probleme beeinträchtigen Umsatz und Profitabilität 2022: Umsatz rund 285 Mio EUR - bereinigte EBITDA-Marge rund 15% 2023: Profitabilität soll sich gegenüber 2022 verbessern Investiert weiter in die Wachstumsstrategie Jens Fricke wird Director Global Operations und Mitglied der GL vorbörsliche Indikation -12,1% - BKW Building Solutions: Antonin Guez wird neuer CEO ab Januar - Burkhalter schliesst Kapitalerhöhung zur Finanzierung von Imwinkelried ab - Investis: Aude-Sophie Vartzbed und Michael Stucki neu in der Konzernleitung - Obseva Q3: Nettoergebnis -12,1 Mio USD (VJ +0,8 Mio) NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Basilea: Blackrock meldet Anteil von 2,93% - Minoteries: Familie Amaudruz meldet Anteil von 5,56% - Zur Rose: Bank of America meldet 9,857%; JPMorgan 13,283%; Norges Bank 3,06% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Polypeptide: Conf. Call zu Gewinnwarnung (09.30 Uhr) - VAT: Kapitalmarkttag (10.30-14.45 Uhr) Montag: - Youngtimers: Investorentag Dienstag: - Schaffner: Ergebnis 2021/22 (BMK 10.30 Uhr) - TX Group: Investor Day (14.00 - 17.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Logiernächte Oktober/Sommersaison (Montag) Ausland: - EU: Erzeugerpreise 10/22 (11.00 Uhr) - US: Arbeitsmarktbericht 11/22 (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.12.2022 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Bobst (Dekotierung beantragt) - Spice Equity (nach Übernahme geplant) - Valora (bewilligt, Termin noch offen) - Vifor (bewilligt, Termin noch offen) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Credit Suisse (Rechte-Handel bis 6.12., Bezugsfrist bis 8.12. 12.00 Uhr, Kotierung neue Aktien 9.12.) - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9857 - USD/CHF: 0,9365 - Conf-Future: +50 BP auf 145,78% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 1,037% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,99% auf 11'238 Punkte - SLI (Donnerstag): +1,17% auf 1'720 Punkte - SPI (Donnerstag): +1,03% auf 14'346 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,65% auf 14'490 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +1,27% auf 6'754 Punkte

