STIMMUNG - Die Schweizer Börse wird zum Wochenschluss nach positiven Vorgaben aus den USA und aufgrund vorbörslicher Indikationen etwas fester erwartet. Da weiterhin Zins- und Inflationssorgen die Märkte bewegen, dürften sich die Anleger aber vor den in der kommenden Woche anstehenden Zinsentscheidungen von Fed, SNB und EZB nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, heisst es am Markt. - SMI vorbörslich: +0,23% auf 11'030,11 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,55% auf 33'781 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +1,13% auf 11'082 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +1,18% auf 27'901 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Credit Suisse: Aktionäre zeichnen 98,2 Prozent der neuen Aktien vorbörsliche Indikation +2,0% - Swiss Re nominiert zwei Frauen zur Wahl in den Verwaltungsrat - Temenos gewinnt Alpian als Kunden für Kernbanking- und Zahlungslösungen - Peach 2022: Mieteinnahmen am oberen Ende der Prognose FFO I von ca 16 Mio. Fr. (bisher 18-21 Mio) erwartet Dividendenverzicht beantragt Insgesamt neutrales Bewertungsergebnis erwartet Effizienz-Programm soll Kosten im niedrigen 1st. Mio-Betrag senken Pflichtwandelanleihe mit Netto-Emissionserlös von 63 Millionen Ankeraktionäre übernehmen fast gesamtes Emissionsvolumen - Ypsomed: Eli Lilly stellt Ambition für Einstieg ins Insulinpumpengeschäft ein Wollen Ypsopump-System mit einem neuen Partner vermarkten hält an Plänen für die US-Einführung YpsoPump mit neuem Partner fest muss Entwicklungsleistungen im einstelligen Mio-Bereeich abschreiben bestätigt EBIT-Ziel von 90 Mio Fr. für 2023/24 vorbörsliche Indikation -10,8% - ObsEva will Aktienkapital um bis zu 20 Millionen Aktien erhöhen - Starrag ernennt Christian Kurtenbach zum neuen Leiter High Performance Systems - Warteck Invest plant Erneuerung des Areals "Weiherweg" in Allschwil NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Zwei Procimmo Fonds werden zusammengeführt - Glencore gibt milliardenschweres Kohleprojekt in Australien auf PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: CHINA NOVB PPI -1.3% Y/Y VS -1.3% Y/Y OCT: NBS CHINA NOV CPI +1.6% Y/Y VS +2.1% Y/Y OCT: NBS WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Lonza: Blackrock meldet Anteil von 10,03% - Polypeptide meldet mehrere Beteiligungen - U-blox: Blackrock meldet Anteil von 2,97% - Zur Rose: Norges Bank meldet Anteil von <3%; Blackrock 3,11% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Keine Termine vorhanden Montag: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen November 2022 Dienstag: - Keine Termine vorhanden WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Konjunkturprognosen vom Dezember 2022 (Dienstag) Ausland: - US: Erzeugerpreise 11/22 (14.30 Uhr) Grosshandel Lagerbestände 10/22 (16.00 Uhr) Grosshandel Umsatz 10/22 (16.00 Uhr) Universität Michigan Index 12/22 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.12.2022 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Formulafirst (per 16.12., letzter Handelstag 15.12.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Bobst (Dekotierung beantragt) - Spice Equity (nach Übernahme geplant) - Valora (bewilligt, Termin noch offen) - Vifor (bewilligt, Termin noch offen) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Credit Suisse (Kotierung neue Aktien ab HEUTE) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Datacolor (20,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.17 Uhr) - EUR/CHF: 0,9873 - USD/CHF: 0,9335 - Conf-Future: -6 BP auf 143,92% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 1,021% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,05% auf 11'005 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,12% auf 1'678 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,01% auf 14'018 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,02% auf 14'265 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -0,61% auf 6'647 Punkte

awp-robot/sw/ra