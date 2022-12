- SMI vorbörslich: +0,46% auf 11'084,81 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +1,58% auf 34'005 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +1,26% auf 11'144 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,40% auf 27'955 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche-CEO: Geschäft mit Coronatests wie erwartet markant rückläufig Gentherapie SPK-8011 von Tochter Spark erweist sich dauerhaft wirksam präsentiert Daten zu Glofitamab und Lunsumio gegen Lymphdrüsenkrebs - Nestlé verkauft brasilianisches JV laut Partnerfirma an Lactalis baut neue Fabrik in der Ukraine - Kühne+Nagel weitet Partnerschaft mit Vestas aus - Novartis erhält EU-Zulassung für Krebstherapie Pluvicto - Autoneum: Eelco Spoelder wird neuer CEO Matthias Holzammer gibt operative Führung per 27. März 2023 ab - Flughafen Zürich: Passagieraufkommen November 1,80 Mio (+61% gg VJ) Passagieraufkommen November bei 80,6% des 2019er-Niveaus Umsatz Kommerz November 41,4 Mio Fr. (+93% gg VJ) - Bobst wird dekotiert per 30. Dezember 2022 - Bystronic nominiert Eva Zauke als neues Verwaltungsratsmitglied - Meyer Burger schliesst neue Partnerschaften für Perowskit-Technologie ab - Molecular Partners erzielt gute Resultate mit MP0533 bei Krebsbekämpfung - Relief Therapeutics gibt Ausgabe von Aktien aus genehmigtem Kapital bekannt - Spexis: "Vielversprechende'" Daten für Balixafortide bei B-Zell-Lymphomen - Stadler Rail unterzeichnet Vertrag mit Genfer TPG - Youngtimers nun ganz ohne Sammlerautos NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Airline Swiss kauft neue Langstreckenjets PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - - Ausland: - DE: Verbraucherpreise Nov +10,0% gg VJ (Prog +10,0) - 2. Schätzung Verbraucherpreise Nov -0,5% gg VM (Prog -0,5) - 2. Schätzung WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Dormakaba: Familie Mankel Industriebet. meldet Anteil von 27,87% - Epic: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,06% - Lonza: Blackrock meldet Anteil von 10,03% - Minoteries: Familie Amaudruz meldet Anteil von <3% - Nestlé: Capital Group meldet Anteil von <3% - Polypeptide: T. Rowe Price Associates, Inc. meldet Anteil von 4,31% - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von 3,02% - Temenos: Baillie Gifford & Co meldet Anteil von 4,66% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Keine Termine Mittwoch: - VT5: Ergebnis 2021/22 - GV: Barry Callebaut Donnerstag: - Perrot Duval: Ergebnis H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Konjunkturprognosen vom Dezember (09.00 Uhr) - BFS: Produzenten- und Importpreisindex November (Mittwoch) - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (Mittwoch) - SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung inkl. MK 10.00 Uhr (Donnerstag) - KOF Konjunkturprognose Winter (Donnerstag) - BFS: Erste Schätzung Logiernächte November (Donnerstag) Ausland: - DE: ZEW-Umfrage 12/22 (11.00 Uhr) - US: Realeinkommen 11/22 (14.30 Uhr) Verbraucherpreise 11/22 (14.30 Uhr) API-Rohöllagerbericht (11.20 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.12.2022 IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Formulafirst (per 16.12., letzter Handelstag 15.12.) - Bobst (per 30.12., letzter Handelstag 29.12.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Spice Equity (nach Übernahme geplant) - Valora (bewilligt, Termin noch offen) - Vifor (bewilligt, Termin noch offen) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9864 - USD/CHF: 0,9351 - Conf-Future: +34 BP auf 143,13% (Montag) - SNB: Kassazinssatz 1,13% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -0,31% auf 11'034 Punkte - SLI (Montag): -0,34% auf 1'688 Punkte - SPI (Montag): -0,28% auf 14'074 Punkte - Dax (Montag): -0,45% auf 14'307 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,05% auf 6'651 Punkte

awp-robot/sw/