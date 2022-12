- SMI vorbörslich: +0,45% auf 10'707,63 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,28% auf 32'850 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,01% auf 10'547 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,68% auf 26'388 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - CS: Schweizer Geschäft vom Stellenabbau weniger betroffen (Interview in NZZ) - Dufry refinanziert seine Hauptbankfazilitäten Aktuell verfügbare Liquidität von rund 2,4 Milliarden CHF - Wisekey übertrifft Umsatzguidance 2022 und bekräftigt Wachstumsprognose 2023 Umsatz 2022 von über 24,5 Mio USD erwartet - Achiko gibt sich zuversichtlich für Schnelltest Aptamex - Cosmo und Hyphens unterzeichnen Lizenzabkommen für Akne-Creme Winlevi in Asien - Softwareone will auch mit Akquisitionen wachsen (Interview FuW) - Swiss Prime Site nominiert Reto Conrad für den Verwaltungsrat - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Axpo-Eigentümer beschliessen externe Prüfung der Geschäftsführung - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - DE: Gfk-Konsumklima für Jan -37,8 Pkt (Prognose -38,0); gg -40,1 VM WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: FIL Limited meldet Anteil von 5,01% - Lonza: Blackrock meldet Anteil von 10,05% - Meyer Burger: Invesco Limited meldet Anteil von <3% - U-blox: Blackrock meldet Anteil von 3,13% - Zur Rose: Norges Bank meldet Anteil von 3,32% PRESSE MITTWOCH - Swatch-CEO sieht 2023 gute Gelegenheiten (Bloomberg) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch - LM Group: aoGV zu Wahl neuer VR (10.00 Uhr) Donnerstag - SHL: GV (13.00 Uhr israel. Zeit) Freitag-tag: - Keine Termine - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Zahlungsbilanz Q3 (Donnerstag) Ausland: - US: MBA Hypothekenanträge (13.00 Uhr) Leistungsbilanz Q3/22 (14.30 Uhr) Wiederverkäufe Häuser 11/22 (14.30 Uhr) Conference Board Verbrauchervertrauen 12/22 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.01.2023 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Vifor (per 23.12, letzter Handelstag 22.12.) - Bank Linth (per 28.12., letzter Handelstag 27.12) - Bobst (per 30.12., letzter Handelstag 29.12.) - Spice Equity (bewilligt, Termin noch offen) - Valora (bewilligt, Termin noch offen) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.13 Uhr) - EUR/CHF: 0,9858 - USD/CHF: 0,9281 - Conf-Future: -116 BP auf 139,58% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 1,326% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -1,06% auf 10'659 Punkte - SLI (Dienstag): -1,11% auf 1'618 Punkte - SPI (Dienstag): -1,06% auf 13'627 Punkte - Dax (Dienstag): -0,42% auf 13'885 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,03% auf 6'450 Punkte

awp-robot/sw/tv