- SMI vorbörslich: +0,30% auf 10'807,46 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -1,05% auf 33'027 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -2,18% auf 10'476 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -1,03% auf 26'235 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Partners Group: Brand auf Baustelle in Zug, "beträchtlicher Sachschaden" - Roche erhält US-Zulassung für Krebstherapie Lunsumio - VAT hat Kreditlinie ersetzt - neu 250 Mio Fr. für fünf Jahre - Baloise beteiligt sich an Pariser Mobilitätsplattform Vianova - Interview Emmi-CEO mit AWP: - Werden am unteren Rand der Guidance abschneiden - Bei Käse-Export schwierig, höhere Preise durchzusetzen - Werde als VRP Sparringpartner sein und Management Freiheiten lassen - Profitieren als Zulieferer von Lieferausfällen bei Mitbewerbern - Mobilezone erwirbt Digital Republic - Umsatz 4,5 Mio Franken - Finanzierung des Kaufs aus Eigenmitteln und bestehenden Krediten - Für 2022 Dividende von 0,90 Fr. (VJ 0,84 Fr.) beantragt - Aktienrückkaufprogramm wird 2023 ausgesetzt - Basilea: Partner Asahi Kasei erhält in Japan Zulassung für Pilzmittel Cresemba Hiag gewinnt Industriekonzern Oerlikon als Erstmieter auf dem Campus Reichhold - Landis+Gyr gewinnt Ausschreibung von Israel Electric Corporation - Lastminute-Verwaltungsrat ficht Seco-Verfügungen nicht an - Talenthouse: Kapitalerhöhung und Nennwert-Herabsetzung beantragt - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von 3,07% - Talenthouse: Alexander Nikolaus Rittweger meldet Anteil von 5,023% - U-blox: Blackrock meldet Anteil von 3,24% - Valartis: nebag ag meldet Anteil von <3% - Zur Rose: Norges Bank meldet Anteil von <3%; UBS Group AG 20,31% PRESSE FREITAG - Alpiq-Chefin sorgt sich um Cybersicherheit von Stromunternehmen (Inti Tamedia) - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Mobilezone: Conf. Call zu Übernahme Digital Republic (09.15 Uhr) Montag: - SIX geschlossen Dienstag: - keine Termine Mittwoch: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - CS-CFA Index Dezember (Mittwoch) Ausland: - US: Auftragseingang langlebige Güter 11/22 (14.30 Uhr) Konsumausgaben 11/12 (14.30 Uhr) Geschäftsklima 12/22 (15.00 Uhr) Neubauverkäufe 11/22 (16.00 Uhr) Uni Michigan Stimmungsindex 12/22 (2. Veröffentlichung) (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.01.2023 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Vifor (per 23.12, letzter Handelstag 22.12.) - Bank Linth (per 28.12., letzter Handelstag 27.12) - Bobst (per 30.12., letzter Handelstag 29.12.) - Spice Equity (bewilligt, Termin noch offen) - Valora (bewilligt, Termin noch offen) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - Conf-Future: -72 BP auf 140,74% (Donnerstag) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9886 - USD/CHF: 0,9312 - Conf-Future: Conf-Future: -72 BP auf 140,74% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 1,454% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,65% auf 10'775 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,71% auf 1'640 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,63% auf 13'775 Punkte - Dax (Donnerstag): -1,30% auf 13'914 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +1,05% auf 6'518 Punkte

