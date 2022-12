STIMMUNG - Der Abwärtstrend am Schweizer Aktienmarkt dürfte sich am Donnerstag, dem zweitletzten Handelstag im zu Ende gehenden Jahr, zunächst fortsetzen. Dafür sprechen vorbörsliche Indikationen und die negativen Vorgaben aus den USA und aus Fernost. Die Anleger fürchten sich nämlich wieder mehr vor einer weltweiten Ausbreitung des Corona-Virus mit möglicherweise neuen Varianten. Denn in China steigen die Covid-Infektionen wieder rasant, nachdem sich das Land jüngst von der Null-Covid-Politik verabschiedet hat. - SMI vorbörslich: -0,23% auf 10'787,72 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -1,10% auf 32'876 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -1,35% auf 10'213 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -0,94% auf 26'094 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - SHL Telemedicine reicht Prospektentwurf für NASDAQ-Kotierung ein NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Alexandre Uldry meldet Anteil von 92,41%; Larisa Chertok <3% - Peach Property: Swisscanto meldet Anteil von 3,0221% PRESSE DONNERSTAG - Novartis legt US-Kartellverfahren mit Millionen-Zahlung bei (Reuters) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Keine Termine Freitag: - Keine Termine Montag: - Berchtoldstag, Börse SIX geschlossen Dienstag: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Konjunkturbarometer Dezember (Freitag) - SNB: Volumen Devisenmarktinterventionen Q3 (Freitag) - Einkaufsmanager-Index (PMI) Dezember 2022 (Dienstag) Ausland: - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (14.30 Uhr) EIA-Rohöllagerdaten (17.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.01.2023 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Bobst (per 30.12. - HEUTE letzter Handelstag) - Spice Equity (bewilligt, Termin noch offen) - Valora (bewilligt, Termin noch offen) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9855 - USD/CHF: 0,9284 - Conf-Future: -32 BP auf 137,98% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,24% auf 10'813 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,23% auf 1'650 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,25% auf 13'822 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,50% auf 13'926 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,09% auf 6'510 Punkte

awp-robot/sw/kw