STIMMUNG - Am Schweizer Aktienmarkt dürfte es am Freitag leicht abwärts gehen. Dies signalisieren vorbörsliche Indikationen trotz positiver Vorgaben aus den USA und aus Fernost. Die Vortagesgewinne dürften damit wohl wieder ausradiert werden, heisst es am Markt. Zudem lasse sich das schlechte Börsenjahr 2022 am letzten Handelstag auch nicht mehr aufpolieren. - SMI vorbörslich: -0,36% auf 10'817,84 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +1,05% auf 33'221 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +2,59% auf 10'478 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,00% auf 26'095 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - DKSH verkauft seine 25%ige Beteiligung am Luxusuhrenhersteller Bovet NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Basilea meldet Eigenanteil von 8,77%/24,35% - Lonza: Blackrock meldet Anteil von 9,92% - U-blox: Blackrock meldet Anteil von 2,94% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Keine Termine Montag: - Berchtoldstag, Börse SIX geschlossen Dienstag: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Konjunkturbarometer Dezember (09.00 Uhr) SNB: Volumen Devisenmarktinterventionen Q3 (09.00 Uhr) - Einkaufsmanager-Index (PMI) Dezember 2022 (Dienstag) Ausland: - US: MNI Chicago Einkaufsmanagerindex 12/22 (15.45 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.01.2023 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Bobst (per HEUTE) - Spice Equity (bewilligt, Termin noch offen) - Valora (bewilligt, Termin noch offen) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9837 - USD/CHF: 0,9239 - Conf-Future: +145 BP auf 139,43% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 1,531% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,41% auf 10'857 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,61% auf 1'660 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,50% auf 13'891 Punkte - Dax (Donnerstag): +1,05% auf 14'072 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,35% auf 6'573 Punkte

