- SMI vorbörslich: +0,30% auf 11'011,11 Punkte (08.02 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,03% auf 33'136 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,76% auf 10'387 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -1,45% auf 25'717 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Credit Suisse besetzt Leitungsposten in Investment Bank neu - Straumann ernennt Marc-Alain Weder zum Interims-Finanzchef - BKW erwartet ausserordentliches Resultat 2022 EBIT von rund 1 Milliarde Fr. erwartet (VJ 395 Mio Fr) Bewirtschaftung der starken Preisschwankungen optimal genutzt Investitionen in Ausbau "Erneuerbarer" sollen bedeutend erhöht werden Vorbörsliche Indikation +4,7% - Jungfraubahn 2022: Besucherzahlen Jungfraujoch 0,63 Mio (VJ 0,37 Mio) Start in Wintersaison verlief erfreulich - HBM 9 Mte: Nettoverlust bei rund 155 Mio Fr. erwartet NAV fällt per Ende 2022 um 22% auf 253,59 Fr. - Nebag 2022: Geschätzter Verlust von 2,71 Mio Franken - Talenthouse will 25 Millionen Franken für Wachstum einsetzen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - BVZ: Adam Said/Charles Lorenceau melden Anteil von <3% - Landis+Gyr: Blackrock meldet Anteil von 3,09% - Lonza: Blackrock meldet Anteil von 9,85% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - keine Termine Donnerstag: - keine Termine Freitag: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Landesindex Konsumentenpreise Dezember 2022/Jahresteuerung (08.30 Uhr) - BFS: Detailhandelsumsätze November 2022 (Freitag) Ausland: - DEU: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung (09.55 Uhr) - EUR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung (10.00 Uhr) USA: ISM-Index (16.00 Uhr) FOMC-Sitzungsprotokoll (20.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.01.2023 IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Spice Equity (bewilligt, Termin noch offen) - Valora (bewilligt, Termin noch offen) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9855 - USD/CHF: 0,9317 - Conf-Future: +118 BP auf 139,91% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 1,461% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +2,32% auf 10'979 Punkte - SLI (Dienstag): +2,48% auf 1'681 Punkte - SPI (Dienstag): +2,25% auf 14'044 Punkte - Dax (Dienstag): +0,80% auf 14'182 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +2,32% auf 6'624 Punkte

awp-robot/sw/