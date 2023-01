STIMMUNG - Zum Wochenschluss dürfte der Schweizer Aktienmarkt seinen Erholungstrend der ersten zwei Börsentage 2023 wieder aufnehmen. Die Verluste am Vortag werden überwiegend als Konsolidierung nach zwei starken Handelstagen gesehen. Die Übersee-Börsen sprechen ebenfalls für eine freundliche Eröffnung. - SMI vorbörslich: +0,42% auf 11'104,02 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -1,02% auf 32'930 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -1,47% auf 10'305 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,59% auf 25'974 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche: FDA bewilligt vorrangiges Prüfverfahren für Glofitamab vorbörsliche Indikation mit +1,1% - Peach Property-Aktionärin Ares Management wird von Angebotspflicht befreit - Swissquote: Six-Sanktionskomission verhängt Busse gegen Swissquote Group NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: DE: Einzelhandelsumsatz real November +1,1% GG Vormonat (Prognose +1,5) Einzelhandelsumsatz real November -5,7% GG Vorjahr (Prognose -5,9) Einzelhandelsumsatz nominal November +4,8% GG Vorjahr Einzelhandelsumsatz nominal November +1,3% GG Vormonat Auftragseingang Industrie November -11,0% GG Vorjahr (Prognose -5,8) Auftragseingang Industrie November -5,3% GG Vormonat (Prognose -0,5) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Huber+Suhner: Blackrock meldet Anteil von 3,07% - Landis+Gyr: Blackrock meldet Anteil von 2,95% - Meyer Burger: Invesco Limited meldet Anteil von 3,048% - Nestlé: Nestlé S.A. meldet Anteil von 3% - Novartis meldet Eigenanteil von 11,7332%/1,0155% - Skan: Gruppe Willy Michel meldet Anteil von 29,77% - Temenos: Blackrock meldet Anteil von 5,16% - U-blox: Blackrock meldet Anteil von 3% PRESSE FREITAG - Credit Suisse gibt neue Anleihen mit hoher Rendite aus (Bloomberg) NSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - keine Termine Montag: - keine Termine Dienstag: - GV: Schaffner WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Detailhandelsumsätze November 2022 (08.30 Uhr) - Seco: Arbeitsmarktdaten Dezember 2022 (Montag) - SNB: Ergebnis 2022 (provisorisch am Montag) - SNB: Devisenreserven Dezember 2022 (Montag) - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung (Dienstag) Ausland: - EZ: Einzelhandelsumsatz 11/22 (11.00 Uhr) Industrievertrauen 12/22 (11.00 Uhr) Verbraucherpreise 12/22 (vorläufig) (11.00 Uhr) Verbrauchervertrauen 12/22 (2. Veröffentlichung) (11.00 Uhr) - US: Arbeitsmarktdaten 12/22 (14.30 Uhr) Auftragseingang Industrie 11/22 (16.00 Uhr) ISM-Dienstleistungsindex 12/22 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.01.2023 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Spice Equity (bewilligt, Termin noch offen) - Valora (bewilligt, Termin noch offen) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 09.01: - Barry Callebaut (28,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9857 - USD/CHF: 0,9375 - Conf-Future: -126 BP auf 139,54% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 1,374% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,74% auf 11'057 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,38% auf 1'703 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,57% auf 14'172 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,38% auf 14'436 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +2,08% auf 6'762 Punkte

awp-robot/sw/kw